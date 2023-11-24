Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

Brent подорожала до $81,97 за баррель

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Brent дорожает вечером в пятницу, а WTI слабо дешевеет.

К 18:45 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,55 (0,68%) - до $81,97 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,21 (0,27%) - до $76,89 за баррель.

Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 30 ноября вместо 26 ноября и пройдет в онлайн-формате, а не очном. Ранее сообщалось, что на встрече может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства нефти.

"Ключевой момент заключается в том, что перенос заседания случился не из-за того, что Саудовская Аравия изменила свою позицию. Королевство, судя по всему, по-прежнему готово взять на себя львиную долю сокращения добычи, необходимого для стабилизации рынка", - написали аналитики Commerzbank.

Эксперты банка уверены, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи на первый квартал следующего года.

Brent WTI ОПЕК Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Золото дорожает и вновь приблизилось к $2000 за унцию

ЦБ РФ ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов и кредитных карт в I кв. 2024 г.

ЦБ РФ ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов и кредитных карт в I кв. 2024 г.

Страховщики начнут тестировать свободные тарифы на "коротком" ОСАГО в 2024 г.

Страховщики начнут тестировать свободные тарифы на "коротком" ОСАГО в 2024 г.

Набсовет банка "Санкт-Петербург" утвердил стратегию развития на 2024-2026 годы

Яблочко не налилось - садоводы отмечают снижение урожая и рентабельности. Обзор

Яблочко не налилось - садоводы отмечают снижение урожая и рентабельности. Обзор

Падение акций Polymetal превысило 9%

Падение акций Polymetal превысило 9%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });