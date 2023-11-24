Brent подорожала до $81,97 за баррель

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Brent дорожает вечером в пятницу, а WTI слабо дешевеет.

К 18:45 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,55 (0,68%) - до $81,97 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,21 (0,27%) - до $76,89 за баррель.

Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 30 ноября вместо 26 ноября и пройдет в онлайн-формате, а не очном. Ранее сообщалось, что на встрече может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства нефти.

"Ключевой момент заключается в том, что перенос заседания случился не из-за того, что Саудовская Аравия изменила свою позицию. Королевство, судя по всему, по-прежнему готово взять на себя львиную долю сокращения добычи, необходимого для стабилизации рынка", - написали аналитики Commerzbank.

Эксперты банка уверены, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи на первый квартал следующего года.