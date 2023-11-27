"Казаньоргсинтез" в январе-сентябре сократил чистую прибыль по РСБУ на 33%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль по РСБУ ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "СИБУР") в январе-сентябре 2023 года составила 16,8 млрд рублей против 25,1 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель снизился на 33,1%

Выручка сократилась на 17,8% - до 76,5 млрд рублей.

Валовая прибыль уменьшилась на 20,4% - до 28,4 млрд рублей. Прибыль от продаж упала на 27,4% - до 22,1 млрд рублей, прибыль до налогообложения - на 29,4%, до 22,3 млрд рублей.

"В текущем году "Казаньоргсинтез" реализует проект расширения производства полиэтилена высокой плотности на 20%. Из эксплуатации была выведена одна производственная линия. При этом сохранены постоянные затраты. Это ключевой фактор изменения финансовых показателей по сравнению с 2022 годом, который был рекордным для предприятия. Негативное влияние внешних факторов на выручку и расходы компенсируется результатами проектов повышения эффективности, которые последние два года реализуются на предприятии", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Активы увеличились с начала этого года на 1,2% - до 122,7 млрд рублей на 30 сентября 2023 года.

Дебиторская задолженность сократилась на 10,8% - до 11,3 млрд рублей. Кредиторская задолженность выросла на 9,6% - до 10,1 млрд рублей.

Займы у предприятия на 30 сентября, как и в начале года, отсутствовали.

"Казаньоргсинтез" - один из крупнейших производителей полиэтилена и единственный производитель поликарбонатов в России. С октября 2021 года входит в "СИБУР".