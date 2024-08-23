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"Казаньоргсинтез" в I полугодии снизил чистую прибыль по РСБУ на 26%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "СИБУР") по РСБУ в первом полугодии 2024 года составила 8,7 млрд рублей против 11,7 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании. Таким образом, показатель сократился на 26%.

Выручка компании составила 51,4 млрд рублей, не изменившись по сравнению с прошлогодним показателем.

Себестоимость продаж возросла на 11,5%, до 36,8 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась на 20,4% - до 14,7 млрд рублей, прибыль от продаж - на 25,2%, до 11 млрд рублей.

"На "Казаньоргсинтезе" финансовые результаты ограничены из-за остановки одного из реакторов синтеза полиэтилена на модернизацию. На объекте завершаются пусконаладочные работы, после ввода ожидается рост выручки и прибыли", - сообщила пресс-служба "СИБУРа" со ссылкой на генерального директора АО "Татнефтехиминвест-холдинг" (координирует деятельность нефтегазохимического комплекса Татарстана) Рафината Яруллина.

Активы "Казаньоргсинтеза" выросли за январь-июнь на 7,7%, до 134,5 млрд рублей на 30 июня 2024 года.

"Казаньоргсинтез" - один из крупнейших производителей полиэтилена и единственный производитель поликарбонатов в России. С октября 2021 года входит в "СИБУР".

Казаньоргсинтез СИБУР Татарстан Рафинат Яруллин
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