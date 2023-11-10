"Казаньоргсинтез" к 2026 году запустит недостроенный Siemens энергоблок

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "СИБУР") планирует ввести в эксплуатацию парогазовую установку ПГУ-ТЭС мощностью 250 МВт (Лушниковская ПГУ) в конце 2025 года, сообщил гендиректор химзавода Айрат Сафин "Интерфаксу" на деловом форуме в Казани.

"Планируем к концу 2025 года этот проект завершить", - сказал он.

Он напомнил, что "Казаньоргсинтез" в августе возобновил строительство энергоустановки, подрядчиком выступает турецкий инжиниринговый холдинг Enka, начинавший строить этот объект вместе с Siemens.

Контракт на строительство ПГУ-250 "Казаньоргсинтез" и Siemens заключили в октябре 2019 года. Энергоустановку следовало сдать "под ключ" к марту 2023 года, но в июле 2022 года Siemens уведомил, что из-за санкций ЕС отказывается от исполнения обязательств. После этого все работы на объекте были остановлены.

В марте 2023 года "Казаньоргсинтез" подал иск к Siemens Energy и ООО "Нефтегаз и энергетика" (Москва, до июня 2022 года - ООО "Сименс энергетика") на 9,5 млрд рублей о взыскании неотработанной части аванса на строительство ПГУ-250. Из опубликованной в апреле отчетности "Нефтегаз и энергетики" стало известно, что "Казаньоргсинтез" и Siemens Energy рассматривают возможность внесудебного урегулирования ситуации со строительством ПГУ-250. В августе "Казаньоргсинтез" отказался от иска к Siemens.

"Казаньоргсинтез" - один из крупнейших производителей полиэтилена и единственный производитель поликарбонатов в России. С октября 2021 года входит в "СИБУР".