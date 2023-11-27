Мировые рынки акций в ноябре показывают лучший подъем за 3 года

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Ноябрь стал для мирового рынка акций лучшим месяцем более чем за три года, причем рост был отмечен не только в США, но и в Китае и Латинской Америке, пишет MarketWatch.

Индекс MSCI All-Country World, в расчет которого входят почти 3 тысячи акций компаний из 23 экономически развитых и 24 развивающихся стран, с начала этого месяца увеличился на 7,6%. Это максимальное повышение с апреля 2020 года, когда индикатор вырос на 10,2%, поскольку мировые рынки оправились от шока, вызванного пандемией COVID-19.

Китайский Shanghai Composite в ноябре прибавил 0,7% после падения по итогам пяти из последних семи месяцев. Индекс iShares MSCI Emerging Markets ETF, который отслеживает индекс акций развивающихся рынков, увеличился на 7,7%, что является самым существенным приростом за год. Также лучший подъем за последний год продемонстрировал сводный европейский индикатор STOXX Europe 600, который вырос более чем на 6%.

Японский Nikkei 225 в ноябре увеличился на 8,9% и может зафиксировать наиболее значительный подъем за три года.

Американские S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 8,7% и 11% соответственно. Доходность десятилетних гособлигаций США упала почти на 0,5 процентного пункта - до 4,48% годовых.

Аналитики называют различные причины, которые оказывают позитивное влияние на рынки акций. Однако большинство из них в той или иной степени связаны с ожиданиями в отношении процентных ставок Федеральной резервной системы и других крупных мировых ЦБ. Падение доходности гособлигаций также способствовало повышению спроса на акции.

"Мы вступили в ноябрь после трех месяцев падения, поэтому было разумно ожидать, что фондовые рынки поднимутся в начале традиционно благоприятного месяца, - отмечает главный рыночный аналитик Interactive Brokers Стив Сосник. - Рынки решили, что повышение процентных ставок в США завершено и что их снижение в 2024 году стало более вероятным".

"Добавьте сюда признаки того, что ситуация в секторе Газа не распространяется за пределы региона и что Китай предпринимает шаги по решению кризиса в сфере недвижимости, и у вас есть все необходимое для повышения уверенности в отношении мировых акций", - добавил эксперт.

Между тем инвесторы в настоящее время держат в фондах денежного рынка рекордную сумму в $5,7 трлн, по данным Investment Company Institute. Некоторые аналитики видят в этом "бычий" сигнал и потенциально еще один благоприятный фактор для рынков акций и облигаций, отмечает The Wall Street Journal.