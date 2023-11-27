Amazon в 2023 году нарастит число доставленных посылок в США до 5,9 млрд с 5,2 млрд

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Интернет-ритейлер Amazon.com Inc. в 2023 году нарастит число доставленных американским получателям посылок до порядка 5,9 млрд с 5,2 млрд годом ранее, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние оценки компании и осведомленные источники.

Таким образом, Amazon будет лидером среди компаний сферы доставки по этому показателю, отмечает газета. До Дня благодарения (23 ноября) она уже доставила более 4,8 млрд посылок в США.

United Parcel Service (UPS) заявляла, что в этом году вряд ли доставит больше посылок на внутреннем рынке, чем прошлогодние 5,3 млрд. За первые девять месяцев 2023 года ее объемы составили около 3,4 млрд.

FedEx Corp. в финансовом году, завершившемся 31 мая, доставила около 3,05 млрд посылок на территории Штатов в рамках сервисов наземной и экспресс-доставки.

При этом показатели UPS и FedEx учитывают посылки, переданные на финальном этапе Почтовой службе США (U.S. Postal Service, USPS). Показатели Amazon учитывают только посылки, доставкой которых компания занималась от начала до конца.