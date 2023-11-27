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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Amazon в 2023 году нарастит число доставленных посылок в США до 5,9 млрд с 5,2 млрд

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Интернет-ритейлер Amazon.com Inc. в 2023 году нарастит число доставленных американским получателям посылок до порядка 5,9 млрд с 5,2 млрд годом ранее, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние оценки компании и осведомленные источники.

Таким образом, Amazon будет лидером среди компаний сферы доставки по этому показателю, отмечает газета. До Дня благодарения (23 ноября) она уже доставила более 4,8 млрд посылок в США.

United Parcel Service (UPS) заявляла, что в этом году вряд ли доставит больше посылок на внутреннем рынке, чем прошлогодние 5,3 млрд. За первые девять месяцев 2023 года ее объемы составили около 3,4 млрд.

FedEx Corp. в финансовом году, завершившемся 31 мая, доставила около 3,05 млрд посылок на территории Штатов в рамках сервисов наземной и экспресс-доставки.

При этом показатели UPS и FedEx учитывают посылки, переданные на финальном этапе Почтовой службе США (U.S. Postal Service, USPS). Показатели Amazon учитывают только посылки, доставкой которых компания занималась от начала до конца.

Amazon FedEx UPS США
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