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Почтовая служба США планирует экономить на расходах $3 млрд в год

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Почтовая служба США (U.S. Postal Service, USPS) готовит несколько операционных изменений, чтобы оптимизировать сервис и сократить расходы.

Планируемые меры, как ожидается, позволят USPS сэкономить порядка $30 млрд на расходах в течение 10 лет, говорится в ее сообщении.

Почтовая служба намерена провести онлайн-конференцию для обсуждения операционных изменений с заинтересованными сторонами.

В частности, она планирует переход от 3-значных к 5-значным почтовым индексам, считая, что это улучшит точность отслеживания и предсказуемость доставки. Кроме того, USPS намерена скорректировать временные рамки сбора и отправки посылок, чтобы сократить стоимость транспортировки, а также расширить охват доставки большинства классов посылок в своей сети.

Предлагаемые изменения позволят сохранить стандарты доставки и оптимизировать использование сети USPS, отмечается в сообщении почтовой службы. Она рассчитывает, что их внедрение позволит ей ежегодно экономить на расходах порядка $3 млрд.

Любые изменения будут производиться после завершения президентских выборов в США в этом году.

США USPS
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