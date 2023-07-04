Amazon задействует в Германии более 300 электрофургонов Rivian

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. в ближайшие недели выведет на дороги Мюнхена, Берлина и Дюссельдорфа более 300 электрофургонов Rivian для доставки товаров, сообщил онлайн-ритейлер.

Amazon уже использует тысячи электрофугонов в Европе, в том числе в Германии - больше тысячи.

Компания начала использовать специальные электрофургоны Rivian в США летом 2022 года. Сейчас в парке ритейлера больше 3000 таких фургонов, которые доставляют товары жителям более 500 американских городов и регионов.

К 2030 году Amazon планирует довести число электромобилей Rivian, используемых ею по всему миру для доставки товаров, до 100 тысяч.

В 2022 году ритейлер доставил свыше 45 млн посылок в Германии с помощью электрофургонов и грузовых электровелосипедов, а также объявил о намерении инвестировать более 1 млрд евро в электрификацию своего транспорта в Европе и сокращение выбросов углекислого газа в ближайшие годы.

Amazon рассчитывает достичь углеродной нейтральности к 2040 году.

Интернет-компания - крупнейший акционер Rivian, отмечает Barron's. В 2019 году она пообещала заказать 100 тысяч автомобилей этого производителя.