Котировки Brent сократили снижение до $80,28 за баррель

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть замедлилось вечером в понедельник.

К 17:47 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,3 (0,37%) - до $80,28 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,24 (0,32%) - до $75,3 за баррель.

В центре внимания нефтяного рынка остается встреча министров ОПЕК+, которая была перенесена на 30 ноября с 26 ноября. СМИ объясняли перенос разногласиями внутри группы, в частности, желанием Анголы и Нигерии наращивать добычу.

"Вероятность новых сокращений добычи довольно низкая, однако большинство стратегов полагают, что текущие ограничения будут продлены на начало 2024 года", - отметил Крис Уэстон из брокерской компании Pepperstone.

"Конечно, ОПЕК+ все еще может удивить рынок, но пока инвесторы ставят на то, что группа не станет прилагать большие усилия в попытках развернуть сложившийся медвежий тренд", - добавил он.