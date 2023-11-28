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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

В Citi ждут продления ограничений ОПЕК+ на добычу на первый квартал 2024 года

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ по итогам перенесенного заседания, которое пройдет 30 ноября, продлят действующие ограничения на нефтедобычу с минимальными изменениями до конца первого квартала 2024 года, полагают аналитики Citi.

Текущие ограничения действуют до конца 2023 года.

Вероятность сохранения добычи на прежнем уровне оценивается экспертами Citi в 60-70%, более масштабных сокращений поставок топлива - примерно в 20%, увеличения добычи - в 10-20%.

По их мнению, цена нефти марки Brent в ближайшие 6-12 месяцев составит около $72 за баррель.

ОПЕК Citi Brent
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