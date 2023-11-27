Нефть Brent подешевела до $79,9 за баррель

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают опускаться в понедельник, трейдеры ждут встречи министров государств ОПЕК+, которая была перенесена с 26 ноября на 30 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $79,85 за баррель, что на $0,73 (0,91%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов снизилась на $0,84 (1%), до $80,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,73 (0,97%), до $74,81 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $1,56 (2%), до $75,54 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела менее чем на 0,1%, WTI - на 0,7%, причем оба контракта завершили в минусе пятую неделю подряд.

Как сообщали СМИ, перенос встречи министров ОПЕК+ вызван разногласиями внутри группы, в частности, желанием Анголы и Нигерии наращивать добычу, в то время как Саудовская Аравия продолжает добровольное ограничение производства.

Эти сообщения ослабили опасения трейдеров, связанные с возможностью еще более существенного сокращения добычи ОПЕК+, отмечает Market Watch.

"Саудовская Аравия, вероятно, по-прежнему готова брать на себя львиную долю сокращения поставок, необходимого для стабилизации нефтяного рынка, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Commerzbank Барбара Ламбрехт. - Поэтому кажется более или менее очевидным, что королевство продолжит ограничивать добычу в первом квартале, поскольку недавнее снижение цен показало, что иначе оно будет нести потери. Вопрос в том, сможет ли ОПЕК+ договориться о дополнительных сокращениях".