Нефть слабо дорожает после снижения накануне, Brent у $80,1 за баррель

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром во вторник после снижения днем ранее.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени составляет $80,10 за баррель, что на 12 центов выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты снизились в цене на 60 центов (0,7%), до $79,98 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 10 центов и составили $74,96 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на 68 центов (0,9%) - до $74,86 за баррель.

В центре внимания участников рынка остается встреча министров стран ОПЕК+, которая состоится 30 ноября. Она была перенесена с 26 ноября, как пишут СМИ, из-за разногласий внутри группы.

Встреча ОПЕК+ станет самым важным событием этой недели "не только потому, что любое решение будет иметь прямые последствия для цен и инфляции, но и из-за того, что заседание уже было отложено на четыре дня", отметил старший аналитик OANDA Крейг Эрлам.

Старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн предупредил, что желание Анголы и Нигерии добывать больше нефти, о котором писали в прессе, может вызвать раздражение Саудовской Аравии, и страна откажется от добровольных сокращений производства, "наводнив мировой рынок нефти".

Участники рынка видят 68%-ную вероятность того, что ОПЕК не станет менять целевые показатели добычи на ближайшем заседании и 25%-ный шанс, что она будет увеличена, по данным инструмента OPEC Watch Tool от CME Group.