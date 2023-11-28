Онлайн-ритейлер одежды Shein подал заявку на IPO в США

В 2022 году ритейлера оценивали в $100 млрд, что превышало совокупную рыночную стоимость H&M и Inditex

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Shein, работающий в fashion-сегменте, подал конфиденциальную заявку на проведение IPO в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Размещение может состояться уже в 2024 году. Ведущими андеррайтерами выступят Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley.

Предполагаемые размеры IPO не сообщаются, но компания наверняка будет рассчитывать на капитализацию выше $66 млрд - уровня ее оценки в ходе майского инвестраунда, когда она привлекла $2 млрд, отмечает газета.

В 2022 году ритейлера оценивали в $100 млрд, что превышало совокупную рыночную стоимость европейских гигантов отрасли Hennes & Mauritz (H&M) и Inditex, владеющего сетью магазинов Zara.

Листинг Shein, которая была учреждена в 2008 году в Китае, но в настоящее время базируется в Сингапуре, может стать крупнейшим в США для изначально китайских компаний с момента проведения в 2021 году IPO оператора сервиса онлайн-заказа такси Didi Global с оценкой в $68,4 млрд.

Правила Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) позволяют эмитентам не раскрывать листинговые документы публично до определенного момента, напоминает WSJ. Shein раскроет их в недели, предшествующие размещению, в том числе обнародует информацию о финансовых показателях.

В 2022 году чистая прибыль Shein составила $800 млн, выручка - $23 млрд. В 2023 году она планирует увеличить доходы на 40%. Компания также заявляла, что ее выручка и прибыль за первые три квартала 2023 года стали рекордными.

Shein продает товары онлайн более чем в 150 странах мира, но не в Китае, хотя значительная часть ее цепочки поставок находится в провинции Гуандун. Крупнейший рынок ритейлера - США.

За последние несколько лет компания серьезно изменила положение дел на рынке одежды, предложив покупателям модные юбки за $5 и джинсы за $9, пишет WSJ.