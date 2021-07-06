Сервис такси Didi не послушался совета регулятора отложить IPO

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-регулятор за несколько недель до IPO Didi Global, оператора крупнейшего в КНР сервиса онлайн-заказа такси, рекомендовал компании отложить размещение и провести внутреннюю проверку безопасности ее систем, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Для Didi, однако, отсрочка IPO была проблематичной, и в отсутствие прямых предписаний властей, она предпочла провести размещение.

В конце июня Didi разместил акции на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE). Объем IPO составил $4,4 млрд, а road show длилось всего три дня - существенно меньше, чем обычно нужно китайским компаниям, размещающим акции в США.

Торги акциями Didi в Нью-Йорке начались 30 июня, за день 100-летней годовщины основания Коммунистической партии Китая.

2 июня стало известно, что Управление по вопросам киберпространства КНР инициировало проверку Didi, приостановив регистрацию новых пользователей в сервисе, а днем позже потребовало удалить приложение компании из магазинов мобильных приложений в КНР.

По словам источников, китайские регуляторы опасаются попадания огромного массива данных пользователей Didi в иностранные руки, поскольку листинг компании в США сопровождается серьезными требованиями к раскрытию информации.

Неожиданные для инвесторов шаги, предпринятые регулятором в отношении Didi сразу после IPO компании в США, позволяют предположить, что защита государственной безопасности является для Пекина более важной, чем глобальные амбиции китайских компаний, пишет WSJ.

Акции Didi подешевели на 19,5% в ходе предварительных торгов во вторник.

Бумаги еще двух компаний с листингом в США, о проверке которых сообщило в понедельник Управление по вопросам киберпространства КНР, - платформы для онлайн-заказа грузовиков Full Truck Alliance Co. и рекрутингового сервиса Kanzhun Ltd. теряют в цене соответственно 19% и 10%.