Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
на 06.07В России 5 658 672+23 378В мире 184 148 930+367 099

Сервис такси Didi не послушался совета регулятора отложить IPO

Сервис такси Didi не послушался совета регулятора отложить IPO
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-регулятор за несколько недель до IPO Didi Global, оператора крупнейшего в КНР сервиса онлайн-заказа такси, рекомендовал компании отложить размещение и провести внутреннюю проверку безопасности ее систем, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Для Didi, однако, отсрочка IPO была проблематичной, и в отсутствие прямых предписаний властей, она предпочла провести размещение.

В конце июня Didi разместил акции на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE). Объем IPO составил $4,4 млрд, а road show длилось всего три дня - существенно меньше, чем обычно нужно китайским компаниям, размещающим акции в США.

Торги акциями Didi в Нью-Йорке начались 30 июня, за день 100-летней годовщины основания Коммунистической партии Китая.

2 июня стало известно, что Управление по вопросам киберпространства КНР инициировало проверку Didi, приостановив регистрацию новых пользователей в сервисе, а днем позже потребовало удалить приложение компании из магазинов мобильных приложений в КНР.

По словам источников, китайские регуляторы опасаются попадания огромного массива данных пользователей Didi в иностранные руки, поскольку листинг компании в США сопровождается серьезными требованиями к раскрытию информации.

Неожиданные для инвесторов шаги, предпринятые регулятором в отношении Didi сразу после IPO компании в США, позволяют предположить, что защита государственной безопасности является для Пекина более важной, чем глобальные амбиции китайских компаний, пишет WSJ.

Акции Didi подешевели на 19,5% в ходе предварительных торгов во вторник.

Бумаги еще двух компаний с листингом в США, о проверке которых сообщило в понедельник Управление по вопросам киберпространства КНР, - платформы для онлайн-заказа грузовиков Full Truck Alliance Co. и рекрутингового сервиса Kanzhun Ltd. теряют в цене соответственно 19% и 10%.

Didi NYSE США Китай

Новости по теме

Новости

В Средиземное море зашел еще один британский авианосец

В Средиземное море зашел еще один британский авианосец

В Абхазии российскую туристку и троих ее детей унесло в море

Военные РФ провели учения в Таджикистане на фоне обострения обстановки в Афганистане

Пандемия коронавируса

В Турции выявлены три случая заражения штаммом COVID "дельта плюс"

Болгария ужесточила правила въезда для россиян с прививкой от COVID-19

Болгария ужесточила правила въезда для россиян с прививкой от COVID-19

Bugatti будут владеть хорватская Rimac и Porsche

Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы

Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы

Что случилось этой ночью: вторник, 6 июля

Пандемия коронавируса

Церемонию открытия Олимпиады смогут посетить только VIP-персоны

Церемонию открытия Олимпиады смогут посетить только VIP-персоны
Пандемия коронавируса

Франция приступила к третьему этапу испытаний собственной вакцины

Франция приступила к третьему этапу испытаний собственной вакцины
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');