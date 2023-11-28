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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

ТМК за девять месяцев получила 359 млрд руб. выручки по РСБУ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) по РСБУ за девять месяцев 2023 года составила 359 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Валовая прибыль составила 29,3 млрд рублей, прибыль от продаж - почти 18 млрд рублей.

При этом компания зафиксировала чистый убыток по РСБУ в размере 8,6 млрд рублей.

Сравнительные показатели за аналогичный период 2022 года ТМК не публикует.

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Трубная металлургическая компания ТМК
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