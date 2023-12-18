ТМК уточнила результат по РСБУ за 9 месяцев, отразила прибыль вместо убытка

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Трубная металлургическая компания" уточнило финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

Как сказано в уточненной отчетности, за январь-сентябрь этого года ТМК получила прибыль в размере 39,1 млрд рублей вместо опубликованного ранее убытка по РСБУ в размере 8,6 млрд рублей без учета доходов от участия в других организациях.

"Расхождения связаны с методологией подсчета", - прокомментировали в компании, пояснив, что в опубликованной ранее версии не учитывались доходы от финансовых вложений, что допустимо "в соответствии с действующими нормативными документами, связанными с особенностями раскрытия информации".

Остальные опубликованные ранее финансовые результаты не изменились: выручка - 359 млрд рублей, валовая прибыль - 29,3 млрд рублей, прибыль от продаж - почти 18 млрд рублей, себестоимость продаж - 329,8 млрд рублей. Доходы от участия в других организациях компания оценила в 47,8 млрд рублей (в конце ноября этот показатель не был опубликован).

ТМК раскрыла полную отчетность по РСБУ после того, как Ассоциация владельцев облигаций (АВО) заявила о намерении обратиться в Банк России и "Мосбиржу" с предложением рассмотреть исключение ТМК из котировального списка "Мосбиржи" в связи с нарушением норм раскрытия отчетности. Письмо от 6 декабря было направленно на имя директора департамента корпоративных отношений Екатерины Абашеевой, писали "РБК Инвестиции".

На запрос "Интерфакса" в ЦБ не ответили.

Летом 2023 года холдинговая структура ТМК редомицилировалась на остров Русский, после проведенного осенью SPO у МК ООО "ТМК Стил Холдинг" 88,9% акций, в свободном обращении - 11,1%.