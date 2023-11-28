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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

SICIM выиграла тендер на модернизацию газовых установок месторождения Западная Курна-2

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Совет министров Ирака в рамках мер по оптимизации газового сектора одобрил результаты тендера на модернизацию мощностей удаления минеральных примесей и сооружение установок по осушке и компримированною газа, а также азотной установки для месторождения Западная Курна-2.

Как сообщила пресс-служба иракского премьер-министра, эти работы будет курировать итальянская SICIM S.p.A. Общая сумма выделенных средств составит $619 млн, срок реализации - 990 дней.

Западная Курна-2 разрабатывается на основе сервисного контракта, подписанного "ЛУКОЙЛом" в январе 2010 года. Иракской госкомпании North Oil Company в проекте принадлежит 25%. Срок действия контракта изначально составлял 25 лет. В 2014 году "ЛУКОЙЛ" начал промышленную добычу и реализовал первый этап разработки (проект "Ранняя нефть формации Мишриф"). Сейчас на месторождении отбирается 9% от общей добычи нефти в Ираке.

"ЛУКОЙЛ" полностью финансирует затраты по всему проекту. После окончания этапа компенсации исторических затрат компания начала получать полное возмещение текущих затрат в виде доли в добытой нефти. Также "ЛУКОЙЛ" получает вознаграждение в размере своей доли (75%) от причитающихся участникам проекта $1,15 за каждый добытый баррель нефти и платит налог на прибыль. Российская компания много лет вела переговоры об улучшении рентабельности проекта за счет повышения сервисного платежа инвестору.

В начале ноября 2023 года "ЛУКОЙЛ" подписал с иракской стороной допсоглашение по проекту, предусматривающее улучшение условий и продление сервисного контракта на 10 лет, до 2045 года, инвестиции для дальнейшего развития проекта, поэтапное увеличение мощности месторождения с 500 тысяч баррелей в сутки до 800 тысяч б/с. Согласно плану, планируется ввод в эксплуатацию новых кустовых площадок, установок по подготовке нефти и комплексной подготовке газа для формации Ямама, а также строительство экспортных трубопроводов, объектов закачки воды и расширение резервуарного парка.

Ирак ЛУКОЙЛ Западная Курна SICIM Западная Курна-2
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