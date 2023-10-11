"ЛУКОЙЛ" и правительство Ирака изменили контракт по Западной Курне-2

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Правительство Ирака и "ЛУКОЙЛ" модифицировали контракт по освоению месторождения Западная Курна-2, сообщил журналистам министр нефти республики Хайян Абдулгани.

По его словам, во вторник делегация Ирака провела переговоры с "ЛУКОЙЛом" относительно "модификации контракта, который уже исполняется, - по Западной Курне-2".

"Сейчас добыча (на месторождении - ИФ) - около 500 тысяч б/с, мы должны увеличить ее до 800 тысяч б/с через три года. Там небольшие изменения, просто небольшая модификация", - сказал он.

"Это касается вознаграждения. Модификация относительно того, как мы исполняем контракт. (...) Касается стоимости для обеих сторон", - добавил Абдулгани, заметив, что эти модификации были подписаны еще в Ираке.

Министр не исключил, что в четверг встретится с руководством "Газпром нефти", чтобы обсудить детали контракта по месторождению Бадра.

Западная Курна-2 разрабатывается на основе сервисного контракта, подписанного "ЛУКОЙЛом" в январе 2010 года. Иракской госкомпании North Oil Company в проекте принадлежит 25%. Срок действия контракта - 25 лет. Первая нефть на проекте была получена в марте 2014 года. Это одно из крупнейших в мире месторождений. Его начальные извлекаемые запасы составляют около 14 млрд баррелей.

"ЛУКОЙЛ" полностью финансирует затраты по всему проекту. После окончания этапа компенсации исторических затрат компания начала получать полное возмещение текущих затрат в виде доли в добытой нефти. Также "ЛУКОЙЛ" получает вознаграждение в размере своей доли (75%) от причитающихся участникам проекта $1,15 за каждый добытый баррель нефти и платит налог на прибыль. Российская компания много лет вела переговоры об улучшении рентабельности проекта за счет повышения сервисного платежа инвестору.

"Газпром нефть" - оператор проекта Бадра с 2010 года. Коммерческая отгрузка нефти с месторождения началась в августе 2014 года. Бадра находится в провинции Вассит на востоке Ирака. Геологические запасы оцениваются в 3 млрд баррелей нефти. Проект разработки рассчитан на 20 лет с возможным продлением на пять лет. Доля участия "Газпром нефти" - 30%, Kogas - 22,5%, Petronas - 15%, ТРАО - 7,5%. Доля иракского правительства, которое представлено иракской Геологоразведочной компанией (Oil Exploration Company, OEC), - 25%.