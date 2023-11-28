В BCA Research спрогнозировали падение индекса S&P 500 в 2024 году на 27%

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Фондовый индекс S&P 500 может упасть на 27% с текущего уровня в 2024 году, полагают эксперты BCA Research. Их обзор цитирует MarketWatch.

По их мнению, рецессия в американской экономике, которой все ждали в 2023 году, неизбежно произойдет в 2024 году, что и приведет к спаду на рынке акций.

"Мы не ожидаем дальнейшего повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году, если не произойдет существенного ускорения инфляции, - говорится в обзоре. - Однако инвесторы закладывают в рынок чрезмерное смягчение политики ФРС до начала рецессии и недостаточное - после ее начала".

Фондовый рынок США, "вероятно, существенно снизится в ответ на рецессию", индекс S&P 500 может упасть до 3300 пунктов в следующем году, говорят эксперты. Они также ждут падения прибылей американских компаний на 7-9%.

По данным на закрытие рынка в понедельник S&P 500 составил 4550,43 пункта.

"Медвежий" прогноз BCA для индекса резко контрастирует с ожиданиями других аналитиков. Так, эксперты Deutsche Bank ожидают подъема S&P 500 к концу 2024 года до рекордных 5100 пунктов, аналитики RBC Capital Markets и Bank of America прогнозируют его повышение до 5000 пунктов.