ГТЛК 30 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов-2026

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 30 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2026 году, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Эмитент может разместить до 550 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения составляет $550 млн, что соответствует номинальному объему находящихся в обращении еврооблигаций с погашением 18 февраля 2026 года, размещенных GTLK Europe Capital DAC. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,949%.

Планируемая дата окончания размещения - 13 декабря.

Всего компаниями GTLK Europe и GTLK Europe Capital было размещено шесть выпусков долларовых еврооблигаций общей номинальной стоимостью $3,25 млрд. В октябре совет директоров ГТЛК одобрил замещение всех шести выпусков локальными облигациями, завершить их размещение планируется до конца 2023 года. Выпуск с погашением в 2026 году - третий по счету, замещение которого компания проводит.

Ранее ГТЛК сообщала, что рассчитывает на замещение полного объема - порядка $1,6 млрд - долговых бумаг, находящихся в российском периметре. Обмен производится по принципу "бумага на бумагу", то есть условием для участия в замещении является актуальная выписка из российского депозитария.

Замещающие облигации, выпущенные взамен еврооблигаций зарубежных дочерних обществ, станут для инвесторов удобным инструментом для управления своим портфелем, в первую очередь, в отличие от еврооблигаций доступны будут любые операции с бумагами, в том числе покупка и продажа, отмечала ГТЛК. Локальные бонды номинированы в долларах, но выплаты по ним будут производиться в рублях по текущему курсу в дату купона - без задержки в 10-дневный срок, как происходит с прямыми выплатами по еврооблигациям в соответствии с разъяснениями ЦБ РФ, подчеркивал эмитент.