Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

ГТЛК планирует выплатить пропущенные купоны по евробондам 2 ноября

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" планирует 2 ноября выплатить пропущенные купонные платежи по евробондам за период с апреля 2022 года по май 2023 года, сообщила ГТЛК.

"Выплаты по всем выпускам еврооблигаций за обозначенный период планируется перечислить в Национальный расчетный депозитарий единовременно. Таким образом, как и анонсировалось ранее в октябре, выплата пропущенных купонов будет произведена в полном объеме до замещения еврооблигаций", - говорится в сообщении.

Сумма выплат составляет более $84 млн, все платежи будут осуществляться в рублях.

Всего компаниями GTLK Europe и GTLK Europe Capital было размещено шесть выпусков долларовых еврооблигаций. В октябре совет директоров ГТЛК одобрил замещение всех шести выпусков локальными облигациями, завершить их размещение планируется до конца 2023 года.

Ситуация с выплатами по евробондам ГТЛК стала одной из самых сложных для российского рынка.

До недавнего времени компания оставалась одной из немногих, кто не решил вопрос с доведением выплат до российских держателей еврооблигаций. Большинство российских заемщиков с середины прошлого года платят держателям в России в рублях через НРД или обменивают евробонды на замещающие локальные облигации - оба эти варианта осуществления выплат предусмотрены указом президента от 5 июля 2022 года.

В начале августа совет директоров ГТЛК одобрил осуществление выплат, предусмотренных условиями эмиссии еврооблигаций, размещенных компаниями GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC под гарантию АО "ГТЛК" держателям, права которых учитываются российскими депозитариями. Тогда же компания сообщила, что продолжает проработку вопроса обслуживания пропущенных купонных выплат за предыдущие периоды.

С конца августа ГТЛК начала осуществлять в рублях текущие купонные выплаты владельцам еврооблигаций, учет которых ведется в российском периметре. Первым был выплачен майский купон по еврооблигациям-24, затем августовский купон по евробондам-26, сентябрьские купоны по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2029 годах и октябрьский купон по евробондам-25.

НРД ГТЛК GTLK Europe
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $85,25 за баррель после падения котировок днем ранее

Brent подорожала до $85,25 за баррель после падения котировок днем ранее

Правительство ввело на полгода запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

Квота на импорт агрохимикатов в Россию предложена в объеме 16 748 тонн

AB InBev Efes выступила против введения минимальной розничной цены на пиво

РСПП предложил отменить "курсовые" экспортные пошлины с 2024 года

"АвтоВАЗ" попросил власти компенсировать 100% затрат при поставках в дальнее зарубежье

ВВП РФ за январь-сентябрь вырос на 2,8%

ВВП РФ за январь-сентябрь вырос на 2,8%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });