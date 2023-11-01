ГТЛК планирует выплатить пропущенные купоны по евробондам 2 ноября

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" планирует 2 ноября выплатить пропущенные купонные платежи по евробондам за период с апреля 2022 года по май 2023 года, сообщила ГТЛК.

"Выплаты по всем выпускам еврооблигаций за обозначенный период планируется перечислить в Национальный расчетный депозитарий единовременно. Таким образом, как и анонсировалось ранее в октябре, выплата пропущенных купонов будет произведена в полном объеме до замещения еврооблигаций", - говорится в сообщении.

Сумма выплат составляет более $84 млн, все платежи будут осуществляться в рублях.

Всего компаниями GTLK Europe и GTLK Europe Capital было размещено шесть выпусков долларовых еврооблигаций. В октябре совет директоров ГТЛК одобрил замещение всех шести выпусков локальными облигациями, завершить их размещение планируется до конца 2023 года.

Ситуация с выплатами по евробондам ГТЛК стала одной из самых сложных для российского рынка.

До недавнего времени компания оставалась одной из немногих, кто не решил вопрос с доведением выплат до российских держателей еврооблигаций. Большинство российских заемщиков с середины прошлого года платят держателям в России в рублях через НРД или обменивают евробонды на замещающие локальные облигации - оба эти варианта осуществления выплат предусмотрены указом президента от 5 июля 2022 года.

В начале августа совет директоров ГТЛК одобрил осуществление выплат, предусмотренных условиями эмиссии еврооблигаций, размещенных компаниями GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC под гарантию АО "ГТЛК" держателям, права которых учитываются российскими депозитариями. Тогда же компания сообщила, что продолжает проработку вопроса обслуживания пропущенных купонных выплат за предыдущие периоды.

С конца августа ГТЛК начала осуществлять в рублях текущие купонные выплаты владельцам еврооблигаций, учет которых ведется в российском периметре. Первым был выплачен майский купон по еврооблигациям-24, затем августовский купон по евробондам-26, сентябрьские купоны по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2029 годах и октябрьский купон по евробондам-25.