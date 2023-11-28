Главой экс-завода Volvo в Калуге назначен Роман Петряев

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Исполнительным директором машиностроительного завода АО "Автомобильное моторное общество" (Калуга, бывший завод Volvo, входит в группу "Промышленные инвестиции") назначен Роман Петряев, сообщила пресс-служба "Промышленных инвестиций".

Во вторник новый руководитель был представлен коллективу предприятия. Официально он вступит в должность 1 декабря.

"Для нас важно сохранение производственных компетенций на предприятии и их развитие. Назначение на должность исполнительного директора АО "АМО" Романа Петряева - человека, долгие годы проработавшего на заводе на руководящих должностях и знающего коллектив, - позволит в самые кратчайшие сроки не только загрузить производственные мощности завода, но и вывести предприятие на лидирующие роли в российском автопроме", - отметил гендиректор ГК "Промышленные инвестиции" Андрей Александров.

По информации пресс-службы, Петряев в 2007 году возглавил индустриальный проект по строительству Калужского завода грузовых автомобилей. С августа 2008 года он работал директором по производству Калужского завода, руководил строительством и запуском производства автомобилей Volvo и Renault, курировал линейные организации обоих цехов. В дальнейшем он перешел на должность директора по развитию и возглавлял проект строительства завода по производству кабин. С 2015 года Петряев работал в головной компании менеджером по продвижению продукции и GR.

В течение четырех лет Петряев работал в правительстве Рязанской области, в 2022 году возглавил представительство правительства Рязанской области при правительстве РФ

Как сообщалось, группа "Промышленные инвестиции" закрыла сделку по покупке бывшего завода Volvo Trucks в РФ 23 ноября 2023 года. Предприятие уже приступило к временной сборке крупнотоннажного российского грузовика повышенной проходимости. Планируется, что первые машины калужской сборки сойдут с конвейера завода уже в ноябре.

"Промышленные инвестиции" - недавно созданная группа компаний, объединяющая ведущих разработчиков и производителей на рынке строительно-дорожных, сельскохозяйственных и специальных машин, а также сеть сервисных центров в регионах РФ. В состав группы, помимо АМО, в частности, входят бренд строительно-дорожной техники UMG (ООО "СДМ", раннее входившее в "Объединенную машиностроительную группу", ОМГ), новый металлургический бизнес ООО "Литье и поковки" (Нижний Новгород), лизинговое ООО "Спецтехника лизинг" (Москва).

Согласно ЕГРЮЛ, головная компания группы - АО "Промышленные инвестиции" с уставным капиталом 200 тыс. рублей - зарегистрирована в Москве в мае 2023 года. Владельцы компании не раскрываются. Её гендиректором является Андрей Александров. Ранее он занимал ключевые позиции в крупных российских и международных компаниях, в том числе в структуре ОМГ.