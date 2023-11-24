"Промышленные инвестиции" закрыли сделку по покупке бывшего завода Volvo Trucks в РФ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Близкая к бизнесмену Дмитрию Стрежневу группа компаний "Промышленные инвестиции" завершила процесс приобретения бывшего завода грузовиков шведского автоконцерна Volvo в Калуге.

Как сообщили "Интерфаксу" в группе, закрытие сделки произошло 23 ноября. Покупателем активов завода АО "Стоков машинное оборудование" (ранее - ранее - АО(Н) "Вольво Восток"), а также ООО "Стоков Компоненты" выступило подконтрольное группе АО "АМО", зарегистрированное в начале октября.

Подробностей об условиях сделки в группе не раскрыли.

"Начинается новая глава в истории не только завода в Калуге, но и для всего российского автопрома. На карте страны появится еще один российский участник, выпускающий новые отечественные грузовые автомобили", - отметил гендиректор ГК "Промышленные инвестиции" Андрей Александров, цитату которого передали в группе.

Калужский завод стратегически ориентирован на выпуск отечественного грузового транспорта. "Ожидается расширение номенклатуры выпускаемой продукции в партнерстве с российскими и китайскими автоконцернами, локализация иностранных машин и компонентов, а также создание нового бренда российских грузовиков", - отмечают в "Промышленных инвестициях".

Предприятие уже приступило к временной сборке крупнотоннажного российского грузовика повышенной проходимости. Планируется, что первые машины калужской сборки сойдут с конвейера завода уже в ноябре текущего года. До конца года предприятие хочет постепенно нарастить выпуск от одной до трех машин за смену.

Компания отмечает заинтересованность в сохранении трудового коллектива и компетенций сотрудников, которые, как сказали в группе, "будут востребованы в полной мере, когда закончится переходный период и предприятие выйдет на плановые мощности".

"Оперативный рестарт производства позволил оперативно завершить очередной этап перевода сотрудников в новую структуру. Для непереведенных в АМО сотрудников сохраняются все социальные льготы, гарантируется действующий полис ДМС, выплачивается 2/3 заработной платы. Для тех сотрудников, кто не задействован на первом этапе перезапуска производственного процесса, предлагаются варианты занятости у индустриальных партнеров и устраиваются ярмарки вакансий от кадровых агентств", - сообщили в группе "Промышленные инвестиции".

"Промышленные инвестиции" - недавно созданная группа компаний, объединяющая ведущих разработчиков и производителей на рынке строительно-дорожных, сельскохозяйственных и специальных машин, а также сеть сервисных центров в регионах России. В состав группы, помимо АМО, в частности, входят бренд строительно-дорожной техники UMG (ООО "СДМ", раннее входившее в "Объединенную машиностроительную группу" (ОМГ), которая принадлежала Стрежневу), новый металлургический бизнес ООО "Литье и поковки" (Нижний Новгород), лизинговое ООО "Спецтехника лизинг" (Москва).

Согласно ЕГРЮЛ, головная компания группы - АО "Промышленные инвестиции" с уставным капиталом 200 тыс. руб. - зарегистрирована в Москве в мае этого года. Владельцы компании не раскрываются. Ее гендиректором является Андрей Александров. Ранее он занимал ключевые позиции в крупных российских и международных компаниях, в том числе в структуре ОМГ.