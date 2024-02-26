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Nintendo выпустит новую версию игровой консоли Switch не ранее марта 2025 года

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Японская Nintendo Co. выпустит новую версию популярной игровой консоли Switch не ранее марта 2025 года, пишет газета Nikkei.

Отраслевые эксперты ожидали, что это произойдет в 2024 году, однако Nintendo решила лучше подготовиться к производству приставок, а также дать разработчикам время на создание видеоигр для новой Switch, отмечает издание.

В марте 2017 года, когда Nintendo впервые представила Switch, запасы этих консолей не смогли удовлетворить высокий потребительский спрос. Кроме того, тогда компания столкнулась с недостатком видеоигр для нового устройства.

В этот раз Nintendo хочет избежать подобной ситуации, в связи с чем приняла решение отложить выпуск новой версии приставки на рынок.

В 2023 году в мире было продано 139 млн приставок Switch.

С момента выпуска Switch капитализация Nintendo выросла втрое, отмечает Nikkei. За последние 12 месяцев она увеличилась на 61%.

Nintendo Switch Япония
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