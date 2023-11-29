Суд ввел наблюдение в отношении головной компании OR Group

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в отношении ПАО "ОР Групп" ("ОРГ", головная компания OR Group), сообщается в судебной картотеке.

Определение суда пока не опубликовано, сроки процедуры не раскрыты.

Согласно материалам дела, в числе заявителей значатся ООО "Лайнстар" (г.Владимир, суд вернул ему заявление), Промсвязьбанк и Сбербанк. Требования кредиторов не раскрываются.

Вместе с тем, как сообщалось, Сбербанк, Промсвзьбанк и ВТБ являются основными банками-кредиторами OR Group и истцами в делах о банкротстве компаний группы. Требования Сбербанка, фигурировавшие в других делах, составляют 1,3 млрд рублей, Промсвязьбанка - 1,7 млрд рублей.

На рассмотрении арбитражных судов РФ также находятся заявления о банкротстве других компаний OR Group: ООО "ОР" (эмитент облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 года), ООО "Арифметика" (микрокредитная компания), ООО "Дизайн Студия" (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров), а также основателя OR Group Антона Титова.

В октябре 2023 года процедура наблюдения была введена в отношении ООО "Фабрика С-Теп" (Бердск, Новосибирская область), в третью очередь реестра кредиторов компании включено 1,3 млрд рублей требований Сбербанка. В ноябре по заявлению Сбербанка о принятии обеспечительных мер было арестовано имущество "ОР" на сумму 1,3 млрд рублей.

Согласно материалам картотеки арбитражных судов РФ, "Дизайн Студия" и Сбербанк в марте 2019 года заключили генеральное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии на срок до 11 марта 2022 года. Общая сумма предоставленных денежных средств по соглашению составила 2 млрд рублей. Кредитная линия была открыта для пополнения оборотных средств, предоставления займа ООО "Обувьрус" (в конце 2019 года было присоединено к "ОР") на выкуп биржевых облигаций, рефинансирования обязательств других коммерческих банков. В свою очередь, "Фабрика С-Теп", "ОР", "Арифметика" и Титов заключили с банком договоры поручительства, которые впоследствии пытались оспорить в суде, однако их требования не были удовлетворены. Аналогично "ОР" пыталась обжаловать договоры поручительства, заключенные с ВТБ и Промсвязьбанком, но в удовлетворении этих требований также было отказано.