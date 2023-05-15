Суд взыскал с OR Group еще 104 млн рублей по иску владельцев дефолтных бондов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО "Регион Финанс", представителя владельцев облигаций ООО "ОР" (дочерняя компания OR Group, прежнее название - "Обувь России"), о взыскании с последнего 104 млн рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в судебных материалах.

Мотивировочная часть пока не опубликована.

С конца июня 2022 года ООО "Регион Финанс" направило в Арбитражный суд Москвы 8 исковых заявлений о взыскании задолженности по облигациям OR Group на общую сумму более 4,77 млрд рублей. Ранее суд удовлетворил шесть исков на общую сумму более 3,65 млрд рублей.

ООО "ОР" оспаривало четыре удовлетворенных иска, по трем из них суд оставил решения без изменений. На данный момент компания оспаривает судебное решение о взыскании 127 млн рублей по облигациям серии 002Р-02.

OR Group в начале 2022 года допустила дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, а также привлекла консультанта для комплексной реструктуризации долгового портфеля. В апреле прошлого года OR Group допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

Арбитражный суд Москвы в середине июля 2022 года удовлетворил иск ПСБ к ООО "ОР" и ПАО "ОР Групп" ("ОРГ", головная компания OR Group) о солидарном взыскании 580,1 млн рублей по биржевым облигациям БО-07. В конце августа группа подала апелляционную жалобу, однако в октябре Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений.

В суды поступили заявления о банкротстве ПАО "ОР Групп" и других компаний группы: ООО "ОР", ООО "Дизайн Студия" (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров), ООО "Фабрика С-Теп" (обувная фабрика), ООО "Арифметика" (микрокредитная компания), а также основателя OR Group Антона Титова. Все заявления приняты к производству.