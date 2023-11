Арестовано имущество эмитента облигаций OR Group на 1,3 млрд рублей по заявлению Сбера

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд удовлетворил заявление Сбербанка о принятии обеспечительных мер и наложил арест на имущество ООО "ОР" (эмитент облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 года) на сумму 1,3 млрд рублей, сообщается в материалах суда.

Уточняется, что арест наложен "в пределах суммы задолженности". По данным Сбербанка, чья позиция приводится в материалах дела, "должник (ОР - ИФ) регулярно злоупотребляет процессуальными правами с целью вывода ликвидного имущества".

Арест наложен в рамках рассмотрения дела о банкротстве "ОР", однако до настоящего времени в отношении компании ещё не введено какой-либо процедуры банкротства.

В числе заявителей фигурируют: банк ВТБ, новосибирское ООО "ТЭК-Магистраль", индивидуальные предприниматели Александр и Юлия Зозули, ООО "Мегаполис", ООО "Торговая компания "Элитспецобувь", ООО "Крафтокно", ООО "Территория подарков".

Очередное заседание по проверке обоснованности заявления о банкротстве "ОР" было назначено на 3 ноября, но, по данным судебной картотеки, оно отложено.

На рассмотрении арбитражных судов также находятся заявления о банкротстве ряда других компаний OR Group: ООО "Арифметика" (микрокредитная компания), ПАО "ОР Групп" ("ОРГ", головная компания OR Group), ООО "Дизайн Студия" (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров), а также основателя OR Group Антона Титова.

Единственной компанией OR Group, в отношении которой к настоящему времени действует процедура банкротства, является ООО "Фабрика С-Теп" (Бердск, Новосибирская область, в октябре введена процедура наблюдения), в третью очередь реестра кредиторов компании включено 1,3 млрд рублей требований Сбербанка.

Согласно материалам картотеки арбитражных судов, "Дизайн Студия" и Сбербанк в марте 2019 года заключили генеральное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии на срок до 11 марта 2022 года. Общая сумма предоставленных денежных средств по соглашению составила 2 млрд рублей. Кредитная линия была открыта для пополнения оборотных средств, предоставления займа ООО "Обувьрус" (в конце 2019 года было присоединено к "ОР") на выкуп биржевых облигаций, рефинансирования обязательств других коммерческих банков. В свою очередь "Фабрика С-Теп", "ОР", "Арифметика" и Титов заключили с банком договоры поручительства, которые компании пытались оспорить в суде, однако их требования не были удовлетворены. Аналогично "ОР" пыталась обжаловать договоры поручительства, заключенные с ВТБ и Промсвязьбанком, но в удовлетворении этих требований также было отказано.