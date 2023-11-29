Российские ПАО в 2022 году сократили соблюдение принципа информационной открытости

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Уровень соблюдения принципа Кодекса корпоративного управления (ККУ) о раскрытии информации о системе и практике корпоративного управления публичными акционерными обществами (ПАО), акции которых включены в котировальные списки бирж, сократился до 42% в 2022 году по сравнению с 73% по итогам 2021 года.

Об этом говорится в презентации Банка России об итогах анализа годовых отчетов 179 ПАО за предыдущий год.

Ее представил начальник управления развития корпоративных отношений департамента корпоративных отношений ЦБ Андрей Якушин на Третьей всероссийской конференции "Нефинансовая отчетность". В периметр анализа регулятора попали годовые отчеты 66 ПАО, акции которых включены в котировальные списки, и 113 обществ, акции которых допущены к организованным торгам без включения в котировальные списки.

ККУ рекомендует компаниям "раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций" ККУ. По статистике ЦБ, соблюдение этого принципа ПАО из котировальных списков увеличивалось с 2015 года и вышло на "плато" в 2019-2021 годы - тогда о его придерживались 73-74% исследуемых компаний, а по итогам 2022 года - 42%.

Менее значительным оказалось сокращение соблюдения этой рекомендации среди компаний, акции которых допущены к организованным торгам без включения в котировальные списки - с 43% в 2021 году до 37% по итогам 2022 года.

"Достаточно существенное снижение" Якушин связывает с действием с марта 2022 года до июля 2023 года постановления правительства, которое позволяло компаниям не раскрывать информацию о своей деятельности на рынке ценных бумаг.

Также компании из котировальных списков стали хуже соблюдать принцип о наличии в совете директоров не менее трети независимых директоров. По итогам 2021 года этот принцип соблюдали 66% ПАО из КС, а по итогам 2022 года - 53%, указано в презентации.

"Понятно, что в текущих условиях проблема у нас с независимыми директорами, с оценкой совета директоров. Поэтому по этим принципам Кодекса получилось небольшое снижение для компаний из котировальных списков", - сказал Якушин.

Недостаток независимых директоров возник после начала специальной военной операции на Украине, когда значительная часть иностранцев, в том числе являвшихся независимыми директорами, покинула советы директоров российских компаний. Поскольку наличие независимых директоров является одним из условий для включения компаний в первый и второй котировальные списки "Мосбиржи", ЦБ разрешил ей не соблюдать этот критерий.

Однако в целом, отметил Якушин, приверженность наилучшим корпоративным практикам у российских компаний сохранилась на достаточно высоком уровне в прошлом году.

Согласно презентации, средний уровень внедрения принципов и рекомендаций ККУ существенно не изменился и составляет 76% (годом ранее - 78%) среди компаний из котировальных списков. При этом среди ПАО не из котировальных списков средний уровень соблюдения этих принципов, наоборот, увеличился с 54% в 2021 году до 56% в 2022-м.

Доля компаний из котировальных списков, которые заявили о соблюдении более 75% принципов ККУ, по итогам прошлого года сократилась с 69% до 62%. При этом доля таких "передовиков" среди компаний третьего эшелона сократилась с 10% до 9%, но о соблюдении от 50% до 75% принципов сообщили 53% компаний (годом ранее - 48%).