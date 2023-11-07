Правительство попросили сократить долю не раскрываемой эмитентами информации

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Действующий режим раскрытия корпоративной информации не излишне прозрачен, как считают сторонники его ужесточения, а напротив - недостаточен, полагают Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

Они попросили правительство рассмотреть вопрос о постепенном сокращении доли не раскрываемой эмитентами информации, рассказал источник "Интерфакса", знакомый с совместным письмом двух СРО в правительство.

По его словам, письмо адресовано премьер-министру Михаилу Мишустину и подписано президентом НАУФОР Алексеем Тимофеевым и президентом НАПФ Сергеем Беляковым.

В письме ассоциации называют действующий уровень раскрытия корпоративной информации "недостаточным", "поскольку многие финансово-значимые сведения остаются непубличными". Они подчеркивают, что финансовая информация от эмитентов необходима долгосрочным инвесторам и участникам финансового рынка "для принятия обоснованных инвестиционных решений, справедливого ценообразования на финансовые инструменты, защиты от инсайдерской торговли".

У НАУФОР и НАПФ вызывают "большую обеспокоенность" предложения о возврате к полному отказу от публикации отчетности и существенных фактов о деятельности компаний. Ассоциации в своем письме называют такой подход "вредным для российского финансового рынка, его участников и эмитентов", рассказал источник.

В июле 2023 года правительство не стало продлевать действовавшую почти полтора года опцию, позволяющую компаниям не раскрывать сведения о своей деятельности. Вместо этого было принято постановление № 1102, которое позволило ряду компаний не публиковать некоторые чувствительные сведения из-за санкционных угроз, без возможности скрыть баланс и отчет о финансовых результатах.

Этот вариант не устроил некоторые компании и бизнес-объединения, которые предпринимают попытки добиться корректировки упомянутого постановления. Источники "Интерфакса" рассказывали, что письма с предложениями закрыть значительную часть отчетности, направили в правительство председатель комитета эмитентов акций "Московской биржи" Андрей Бугров, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас, а также исполнительный директор ассоциации "Русская сталь" Алексей Сентюрин.

Однако публичной поддержки от Банка России, Минфина и Минэкономразвития эти просьбы не получили. В ЦБ говорили "Интерфаксу", что, по мнению регулятора, действующий режим раскрытия корпоративной информации учитывает все имеющиеся санкционные риски, введение дополнительных ограничений повредило бы инвесторам и рынку.

В октябре заместитель директора департамента корпоративных отношений ЦБ Андрей Зорин допускал возможность корректировки набора не раскрываемой эмитентами информации, но для этого нужны "веские, жесткие аргументы".