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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Правительство попросили сократить долю не раскрываемой эмитентами информации

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Действующий режим раскрытия корпоративной информации не излишне прозрачен, как считают сторонники его ужесточения, а напротив - недостаточен, полагают Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

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Они попросили правительство рассмотреть вопрос о постепенном сокращении доли не раскрываемой эмитентами информации, рассказал источник "Интерфакса", знакомый с совместным письмом двух СРО в правительство.

По его словам, письмо адресовано премьер-министру Михаилу Мишустину и подписано президентом НАУФОР Алексеем Тимофеевым и президентом НАПФ Сергеем Беляковым.

В письме ассоциации называют действующий уровень раскрытия корпоративной информации "недостаточным", "поскольку многие финансово-значимые сведения остаются непубличными". Они подчеркивают, что финансовая информация от эмитентов необходима долгосрочным инвесторам и участникам финансового рынка "для принятия обоснованных инвестиционных решений, справедливого ценообразования на финансовые инструменты, защиты от инсайдерской торговли".

У НАУФОР и НАПФ вызывают "большую обеспокоенность" предложения о возврате к полному отказу от публикации отчетности и существенных фактов о деятельности компаний. Ассоциации в своем письме называют такой подход "вредным для российского финансового рынка, его участников и эмитентов", рассказал источник.

В июле 2023 года правительство не стало продлевать действовавшую почти полтора года опцию, позволяющую компаниям не раскрывать сведения о своей деятельности. Вместо этого было принято постановление № 1102, которое позволило ряду компаний не публиковать некоторые чувствительные сведения из-за санкционных угроз, без возможности скрыть баланс и отчет о финансовых результатах.

Этот вариант не устроил некоторые компании и бизнес-объединения, которые предпринимают попытки добиться корректировки упомянутого постановления. Источники "Интерфакса" рассказывали, что письма с предложениями закрыть значительную часть отчетности, направили в правительство председатель комитета эмитентов акций "Московской биржи" Андрей Бугров, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас, а также исполнительный директор ассоциации "Русская сталь" Алексей Сентюрин.

Однако публичной поддержки от Банка России, Минфина и Минэкономразвития эти просьбы не получили. В ЦБ говорили "Интерфаксу", что, по мнению регулятора, действующий режим раскрытия корпоративной информации учитывает все имеющиеся санкционные риски, введение дополнительных ограничений повредило бы инвесторам и рынку.

В октябре заместитель директора департамента корпоративных отношений ЦБ Андрей Зорин допускал возможность корректировки набора не раскрываемой эмитентами информации, но для этого нужны "веские, жесткие аргументы".

НАУФОР Правительство НАПФ Андрей Зорин Сергей Беляков Алексей Тимофеев Банк России
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