ПАО в 2022 году активнее внедряли прозрачный механизм определения размера дивидендов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Доля российских публичных акционерных обществ (ПАО) из котировальных списков, заявивших о внедрении прозрачного механизма определения размера дивидендов и их выплаты, в 2022 году увеличилась до 64%, годом ранее - 59%; среди компаний третьего эшелона выросла до 29% с 23% в 2021 году.

Об этом говорится в Обзоре практики корпоративного управления в российских публичных обществах, подготовленном Банком России

Документ подготовлен на основе анализа годовых отчетов 179 публичных АО за 2022 год (66 обществ, акции которых включены в котировальные списки, и 113 обществ, акции которых допущены к организованным торгам без включения в котировальные списки). В нем публикуются результаты мониторинга практик внедрения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (ККУ) российскими ПАО.

В частности, результаты свидетельствуют о росте доли компаний, отчитавшихся о внедрении прозрачного механизма определения размера дивидендов и их выплаты - один из принципов ККУ. Для оценки соблюдения этого принципа регулятор использует несколько критериев. Наиболее охотно, отмечает ЦБ, компании внедряют первый - рекомендацию о наличии положения о дивидендной политики и публикации его на сайте.

"По итогам 2022 года о полном соблюдении критерия заявили 65 (98%) ПАО из КС (котировальных списков - ИФ). Единственная компания, заявившая о частичном соблюдении данного критерия, согласно представленным объяснениям, ограничила раскрытие в 2022 году дивидендной политики", - говорится в обзоре.

По данным ЦБ, о наличии и раскрытии дивидендной политики в 2022 году заявили 60 (54%) ПАО, акции которых допущены к организованным торгам без включения в котировальные списки. Ряд компаний третьего эшелона объясняли отсутствие дивидендной политики наличием в уставе общих положений, регулирующих выплату дивидендов. Однако, обратил внимание регулятор, зачастую эти положения дублируют законодательные нормы. По мнению ЦБ, такой подход не соответствует рекомендациям ККУ и "не позволяет акционерам сформировать комплексное представление о потенциальной дивидендной доходности вложения в акции, намерениях компании, финансовых обстоятельствах, которые учитывает компания при принятии решения о выплате (невыплате) дивидендов".

Одновременно ЦБ обращает внимание на то, что "не нашла широкого применения" практика указания в дивидендных политиках условий для ее пересмотра. По результатам исследования, менее трети ПАО из котировальных списков пересмотрели дивидендную политику в течение последних трех лет.

Второй критерий для оценки прозрачности механизма выплаты дивидендов - рекомендация об определении их размера на основании консолидированной финотчетности по МСФО, если компания составляет ее. По данным ЦБ, 60 ПАО из котировальных списков и 34 компании из третьего эшелона сообщили, что полностью соблюдают эту рекомендацию.

Уровень соблюдения принципов

Как показывают результаты исследования, уровень внедрения принципов и рекомендаций ККУ существенно не изменился по сравнению с предшествующими годами. Он составил 76% (годом ранее - 78%) среди компаний из котировальных списков. Среди ПАО из третьего эшелона отмечается положительная динамика - средний уровень соблюдения этих принципов, наоборот, увеличился с 54% в 2021 году до 56% в 2022-м.

Однако уменьшилось количество компаний, заявивших о полном соблюдении отдельных рекомендаций. В частности, доля компаний из котировальных списков, которые заявили о соблюдении более 75% принципов ККУ, по итогам прошлого года сократилась с 69% до 62%.

Регулятор обращает внимание на то, что в прошлом году компании получили большое количество регуляторных послаблений, которые в том числе существенным образом изменили базовые правила корпоративного управления.

Значительная часть компаний проводила общее собрание акционеров путем заочного голосования, тогда как ККУ рекомендует очный формат. Не все смогли оценить качество работы совета директоров из-за того, что ему было разрешено работать в усеченном составе: в результате санкционного давления многие члены покинули свои посты. Также компании воспользовались своим правом не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию.