Оценка роста ВВП США во II квартале ухудшена до 2,1% с 2,4%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Экономика США во втором квартале выросла на 2,1% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось о повышении на 2,4%. Эксперты, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, не ожидали пересмотра данных.

Для сравнения: по итогам первого квартала рост ВВП составил 2%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в апреле-июне повысились на 1,7%, а не на 1,6%, как было заявлено предварительно. Госрасходы увеличились на 3,3%, а не на 2,6%.

Корпоративные прибыли в США в прошедшем квартале выросли на 1,6%, до $2,367 трлн, после снижения на 5,9% кварталом ранее. Рынок ожидал такого же снижения и в апреле-июне.

Индекс потребительских цен PCE во втором квартале повысился на 2,5% относительно предыдущих трех месяцев после роста на 4,1% в январе-марте. Индекс базовой инфляции PCE Core, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 3,7% после роста на 4,9% кварталом ранее. Последний индекс внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Инвестиции в сфере жилищного строительства упали на 3,6%, причем снижение было зафиксировано по итогам девятого квартала подряд.

Представленная Минторгом в среду информация является второй оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация окончательных данных за второй квартал запланирована на 28 сентября.