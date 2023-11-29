"Перекресток" не смог отсудить право на знак "Шеф Перекресток" для пива

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам отклонил заявление АО "Торговый дом "Перекресток" о признании недействительным решения Роспатента от 18 мая 2023 года, оставившего регистрацию на имя компании товарного знака "Шеф Перекресток" лишь по двум классам МКТУ - по 29-му (мясо, рыба) и 30-му (кофе, чай, кондитерские изделия).

На сайте суда говорится о решении полностью отказать в признании недействительным ненормативного правового акта.

Обозначение "Шеф Перекресток" с приоритетом от 25 мая 2021 года было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя "Перекрестка" для индивидуализации товаров 29-го, 30-го и 32-го (пиво и безалкогольные напитки) классов МКТУ. Роспатент 26 октября 2022 года решил зарегистрировать знак в отношении всех заявленных товаров только 29-го и 30-го классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 32-го класса МКТУ основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков с более ранним приоритетом.

Не согласившись с этим, "Перекресток" подал в ведомство возражение, которое 18 мая было отклонено.

Заявленное комбинированное обозначение включает в свой состав изобразительный элемент в виде абстрактной композиции из геометрических фигур и словесные элементы "Шеф" и "Перекресток", выполненные заглавными и строчными буквами кириллического алфавита.

"Перекресток" входит в состав "Х5" - крупнейшего в России ритейлера по объему выручки. Компания управляет магазинами "у дома" "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель" и дискаунтерами "Чижик".