Heineken не смогла отменить отказ Роспатента зарегистрировать изображение бутылки пива

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) в среду повторно признал законным решение Роспатента, который 17 января 2020 года отказал ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен" (Петербург, "дочка" Heineken) в регистрации на имя этой компании объемного изображения бутылки пива.

В материалах дела говорится, что оспариваемый знак представляет собой пластиковую бутылку, в середине которой расположен овал и цифровой элемент "1978". Правовая охрана запрашивалась в отношении расположения комбинации изобразительного элемента и сочетания цифр "1978".

Обозначение с приоритетом от 16 января 2018 года было заявлено на регистрацию на имя компании в отношении товаров 32-го (напитки безалкогольные, пиво) и 33-го (алкоголь) классов МКТУ.

Роспатент 9 июля 2019 года по результатам экспертизы отказал в регистрации. Не согласившись с этим, компания подала возражение, которое ведомство 17 января 2020 года оставило без удовлетворения.

СИП первой инстанции 23 сентября 2020 года отказал компании в иске. Не согласившись с этим, подала жалобу, которую президиум СИПа 24 февраля отклонил.

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken работает в 70 странах. Портфель брендов компании включает марки Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и Zywiec.

В России Heineken работает с 2002 года.