Подмосковная компания раздумала судиться с Ferrero за знаки "Тик Так" и "Tic Tac"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам (СИП) 5 декабря прекратил производство по заявлению ООО "Родник и К" (Мытищи, Подмосковье) к итальянской компании Ferrero SpA о досрочном прекращении охраны товарных знаков "Тик Так" (№399626) и "Tic Tac" (№399627) вследствие их неиспользования.

Дело прекращено в связи с отказом подмосковной компании от исковых требований, говорится в определении на сайте СИП.

"Суд по интеллектуальным правам полагает, что отказ истца от заявленных требований подлежит принятию, поскольку не противоречит закону и не нарушает прав иных лиц", - говорится в документе.

Причина отказа от иска не названа.

В материалах дела говорится, что подмосковная компания просила прекратить охрану знаков в отношении товаров 29-го (желе, варенье, компоты), 30-го (кофе, чай, какао), 32-го (пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки) и 33-го (алкоголь, за исключением пива) классов МКТУ.

По данным сайта Роспатента, оба знака зарегистрированы 28 января 2010 года на имя ответчика по ряду классов МКТУ. Охрана продлена до 8 апреля 2028 года.

"Родник и К" выпускает дистиллированные алкогольные напитки, в частности, водки, виски, бренди, джин, ликеры.

Ferrero производит и продает шоколад и конфеты под брендами Nutella, Kinder Surprise, Kinder Chocolate, Raffaello, Ferrero Rocher и др. Российское представительство компании было открыто в 1995 году. С 1997 года группа Ferrero была представлена в России ЗАО "Ферреро Руссия", единственным официальным импортером, а затем запустила в стране собственное производство.

В марте компания сообщила о приостановке некоторых видов деятельности в России в связи со спецоперацией на Украине.