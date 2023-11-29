Производство СПГ в России в октябре выросло до 3 млн тонн
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в октябре 2023 года увеличилось до 3 млн тонн, что является максимальным уровнем, достигнутым российской газовой отраслью за историю, следует из данных Росстата.
Ранее такого уровня выпуск СПГ в стране достигал в январе 2022 и декабре 2021 года. Однако в зимние месяцы процесс сжижения идет более эффективно, так как ему помогает низкая температура воздуха.
"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 3 млн т, что на 1,1% меньше, чем в октябре 2022 года, но на 10,7% больше, чем в сентябре 2023 года. За десять месяцев 2023 года производство СПГ уменьшилось по сравнению с январем-октябрем 2022 года на 4% и составило 26,6 млн т", - говорится в сводке Росстата.
В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).
В 2022 году в России было произведено 32,5 млн тонн СПГ. В середине 2023 года производство заметно сокращалось из-за более масштабных ремонтно-профилактических работ на заводах. Однако прогноз выпуска СПГ в целом по 2023 году такой же, как в 2022 году, говорил ранее в ноябре министр энергетики Николай Шульгинов. Октябрьские данные о производстве СПГ подтверждают возможность достижения озвученной цели при сохранении достигнутых темпов производства.
Данные о производстве СПГ за последние три года, в млн тонн:
|месяц\год
|2023
|2022
|2021
|2020
|1
|2,6
|3,0
|2,8
|2,8
|2
|2,5
|2,7
|2,6
|2,7
|3
|2,9
|3
|2,4
|2,8
|4
|2,8
|2,8
|2,6
|2,6
|5
|2,9
|2,8
|2,7
|2,5
|6
|2,3
|2,5
|2,5
|2,0
|7
|2,2
|2,3
|1,9
|2,2
|8
|2,2
|2,4
|1,5
|2,4
|9
|2,7
|2,5
|2,5
|2,5
|10
|3,0
|2,8
|2,8
|2,4
|11
|2,8
|2,8
|2,7
|12
|2,8
|3,0
|2,9
|ВСЕГО
|26,6
|32,5
|30,1
|30,5