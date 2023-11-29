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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Производство СПГ в России в октябре выросло до 3 млн тонн

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в октябре 2023 года увеличилось до 3 млн тонн, что является максимальным уровнем, достигнутым российской газовой отраслью за историю, следует из данных Росстата.

Ранее такого уровня выпуск СПГ в стране достигал в январе 2022 и декабре 2021 года. Однако в зимние месяцы процесс сжижения идет более эффективно, так как ему помогает низкая температура воздуха.

"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 3 млн т, что на 1,1% меньше, чем в октябре 2022 года, но на 10,7% больше, чем в сентябре 2023 года. За десять месяцев 2023 года производство СПГ уменьшилось по сравнению с январем-октябрем 2022 года на 4% и составило 26,6 млн т", - говорится в сводке Росстата.

В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

В 2022 году в России было произведено 32,5 млн тонн СПГ. В середине 2023 года производство заметно сокращалось из-за более масштабных ремонтно-профилактических работ на заводах. Однако прогноз выпуска СПГ в целом по 2023 году такой же, как в 2022 году, говорил ранее в ноябре министр энергетики Николай Шульгинов. Октябрьские данные о производстве СПГ подтверждают возможность достижения озвученной цели при сохранении достигнутых темпов производства.

Данные о производстве СПГ за последние три года, в млн тонн:

месяц\год 2023 2022 2021 2020
1 2,6 3,0 2,8 2,8
2 2,5 2,7 2,6 2,7
3 2,9 3 2,4 2,8
4 2,8 2,8 2,6 2,6
5 2,9 2,8 2,7 2,5
6 2,3 2,5 2,5 2,0
7 2,2 2,3 1,9 2,2
8 2,2 2,4 1,5 2,4
9 2,7 2,5 2,5 2,5
10 3,0 2,8 2,8 2,4
11 2,8 2,8 2,7
12 2,8 3,0 2,9
ВСЕГО 26,6 32,5 30,1 30,5

Росстат СПГ Ямал СПГ Сахалинская энергия Николай Шульгинов
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