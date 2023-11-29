Производство СПГ в России в октябре выросло до 3 млн тонн

Ранее такого уровня выпуск СПГ в стране достигал в январе 2022 и декабре 2021 года. Однако в зимние месяцы процесс сжижения идет более эффективно, так как ему помогает низкая температура воздуха.

"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 3 млн т, что на 1,1% меньше, чем в октябре 2022 года, но на 10,7% больше, чем в сентябре 2023 года. За десять месяцев 2023 года производство СПГ уменьшилось по сравнению с январем-октябрем 2022 года на 4% и составило 26,6 млн т", - говорится в сводке Росстата.

В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

В 2022 году в России было произведено 32,5 млн тонн СПГ. В середине 2023 года производство заметно сокращалось из-за более масштабных ремонтно-профилактических работ на заводах. Однако прогноз выпуска СПГ в целом по 2023 году такой же, как в 2022 году, говорил ранее в ноябре министр энергетики Николай Шульгинов. Октябрьские данные о производстве СПГ подтверждают возможность достижения озвученной цели при сохранении достигнутых темпов производства.

Данные о производстве СПГ за последние три года, в млн тонн: