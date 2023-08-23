Росстат отметил спад производства СПГ в июле на 8% на фоне профилактики
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В июле 2023 года производство сжиженного природного газа в России снизилось на 7,9% по отношению июлю 2022 года, сообщил Росстат.
"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,2 млн т, что на 7,9% меньше, чем в июле 2022 года, и на 4,3% меньше, чем в июне 2023 года. За январь-июль 2023 года производство СПГ уменьшилось по сравнению с январем-июлем 2022 года на 4,4% и составило 18,7 млн т", - говорится в сводке ведомства.
В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).
Масштабные профилактические работы на российских заводах в этом году запланированы на протяжении всего летнего периода.
Данные о производстве СПГ за последние три года, в млн тонн:
|месяц\год
|2023
|2022
|2021
|2020
|1
|2,6
|3
|2,8
|2,8
|2
|2,5
|2,7
|2,6
|2,7
|3
|2,9
|3
|2,4
|2,8
|4
|2,8
|2,8
|2,6
|2,6
|5
|2,9
|2,8
|2,7
|2,5
|6
|2,3
|2,5
|2,5
|2,0
|7
|2,2
|2,3
|1,9
|2,2
|8
|2,4
|1,5
|2,4
|9
|2,5
|2,5
|2,5
|10
|2,8
|2,8
|2,4
|11
|2,8
|2,8
|2,7
|12
|2,8
|3
|2,9
|ВСЕГО
|18,7
|32,5
|30,1
|30,5