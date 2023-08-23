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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Росстат отметил спад производства СПГ в июле на 8% на фоне профилактики

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В июле 2023 года производство сжиженного природного газа в России снизилось на 7,9% по отношению июлю 2022 года, сообщил Росстат.

"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,2 млн т, что на 7,9% меньше, чем в июле 2022 года, и на 4,3% меньше, чем в июне 2023 года. За январь-июль 2023 года производство СПГ уменьшилось по сравнению с январем-июлем 2022 года на 4,4% и составило 18,7 млн т", - говорится в сводке ведомства.

В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Масштабные профилактические работы на российских заводах в этом году запланированы на протяжении всего летнего периода.

Данные о производстве СПГ за последние три года, в млн тонн:

месяц\год 2023 2022 2021 2020
1 2,6 3 2,8 2,8
2 2,5 2,7 2,6 2,7
3 2,9 3 2,4 2,8
4 2,8 2,8 2,6 2,6
5 2,9 2,8 2,7 2,5
6 2,3 2,5 2,5 2,0
7 2,2 2,3 1,9 2,2
8 2,4 1,5 2,4
9 2,5 2,5 2,5
10 2,8 2,8 2,4
11 2,8 2,8 2,7
12 2,8 3 2,9
ВСЕГО 18,7 32,5 30,1 30,5

Газпром НОВАТЭК Росстат Ямал СПГ
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