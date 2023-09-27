Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Производство СПГ в России в августе на фоне профилактики снизилось на 12%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2023 года в России производство сжиженного природного газа снизилось на 12% по отношению к тому же месяцу 2022 года, сообщил Росстат. На российских заводах в этом году на протяжении всего летнего периода проводились масштабные профилактические работы.

"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,2 млн т, что на 12% меньше, чем в августе 2022 года, и на 1,1% меньше, чем в июле 2023 года. За восемь месяцев 2023 года производство СПГ снизилось по сравнению с январем-августом 2022 года на 5,3% и составило 20,9 млн т", - говорится в сводке ведомства.

В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Данные о производстве СПГ за последние три года, в млн тонн:

месяц\год 2023 2022 2021 2020
1 2,6 3 2,8 2,8
2 2,5 2,7 2,6 2,7
3 2,9 3 2,4 2,8
4 2,8 2,8 2,6 2,6
5 2,9 2,8 2,7 2,5
6 2,3 2,5 2,5 2,0
7 2,2 2,3 1,9 2,2
8 2,2 2,4 1,5 2,4
9 2,5 2,5 2,5
10 2,8 2,8 2,4
11 2,8 2,8 2,7
12 2,8 3 2,9
ВСЕГО 20,9 32,5 30,1 30,5

Газпром НОВАТЭК Росстат СПГ Ямал СПГ Сахалинская энергия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на уран обновили максимум последних лет, увеличившись до $70 за фунт

Депутатам рассказали о потребности 40% российских гостиниц в реконструкции

Добыча газа в России в августе перешла к росту после 16 месяцев снижения

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в августе на 5,2%

Volkswagen приостановит выпуск 2 моделей электромобилей из-за низкого спроса

Volkswagen приостановит выпуск 2 моделей электромобилей из-за низкого спроса

Зарплаты в России в июле выросли на 9,2% в реальном выражении

Инфляция в РФ с 19 по 25 сентября разогналась до 0,28%, годовая превысила 5,8%

Объем депозитов в банках США снизился за год, впервые в истории

Объем депозитов в банках США снизился за год, впервые в истории

Производитель техники для леспрома Ponsse завершил продажу российской "дочки"

Новак сообщил о рекомендациях нефтяникам по ценам на АЗС и объемам поставок аграриям

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });