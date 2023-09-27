Производство СПГ в России в августе на фоне профилактики снизилось на 12%
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2023 года в России производство сжиженного природного газа снизилось на 12% по отношению к тому же месяцу 2022 года, сообщил Росстат. На российских заводах в этом году на протяжении всего летнего периода проводились масштабные профилактические работы.
"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,2 млн т, что на 12% меньше, чем в августе 2022 года, и на 1,1% меньше, чем в июле 2023 года. За восемь месяцев 2023 года производство СПГ снизилось по сравнению с январем-августом 2022 года на 5,3% и составило 20,9 млн т", - говорится в сводке ведомства.
В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).
Данные о производстве СПГ за последние три года, в млн тонн:
|месяц\год
|2023
|2022
|2021
|2020
|1
|2,6
|3
|2,8
|2,8
|2
|2,5
|2,7
|2,6
|2,7
|3
|2,9
|3
|2,4
|2,8
|4
|2,8
|2,8
|2,6
|2,6
|5
|2,9
|2,8
|2,7
|2,5
|6
|2,3
|2,5
|2,5
|2,0
|7
|2,2
|2,3
|1,9
|2,2
|8
|2,2
|2,4
|1,5
|2,4
|9
|2,5
|2,5
|2,5
|10
|2,8
|2,8
|2,4
|11
|2,8
|2,8
|2,7
|12
|2,8
|3
|2,9
|ВСЕГО
|20,9
|32,5
|30,1
|30,5