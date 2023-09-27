Производство СПГ в России в августе на фоне профилактики снизилось на 12%

"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,2 млн т, что на 12% меньше, чем в августе 2022 года, и на 1,1% меньше, чем в июле 2023 года. За восемь месяцев 2023 года производство СПГ снизилось по сравнению с январем-августом 2022 года на 5,3% и составило 20,9 млн т", - говорится в сводке ведомства.

В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Данные о производстве СПГ за последние три года, в млн тонн: