Минэкономразвития сообщило о росте ВВП за январь-октябрь на 3,2%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российская экономика за январь-октябрь 2023 года выросла на 3,2%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике".

Рост ВВП России в октябре 2023 года, по оценке министерства, составил 5% в годовом сравнении после повышения на 5,6% в сентябре, на 5,5% в августе, на 5,2% в июле, 5,7% в июне, на 5,8% в мае, на 3,6% в апреле, снижения на 0,7% в марте, спада на 2,6% в феврале и на 2,7% в январе.

С исключением сезонного фактора, по расчетам министерства, рост ВВП в октябре замедлился до 0,3% с 0,5% в сентябре.

"По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 5% г/г (в сентябре 5,6% г/г), а уровень двухлетней давности - на 1,8% (1,5% в сентябре). С исключением сезонного фактора рост ВВП составил 0,3% м/м после 0,5% м/м месяцем ранее. В целом за 10 месяцев 2023 г. ВВП вырос на 3,2% г/г, к уровню двухлетней давности на 1,1%", - говорится в докладе.

Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагает рост ВВП в 2023 году на 2,8%. При этом глава министерства Максим Решетников в начале ноября заявил, что рост в 2023 году будет выше этой оценки и составит 3%.

ЦБ в конце октября повысил свой прогноз роста этого показателя в текущем году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%. При этом ЦБ ожидает замедления годовых темпов роста в IV квартале до 1%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 2,7%.

Президент Владимир Путин в середине ноября заявил, что рост ВВП РФ в 2023 году превысит 3%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от начала ноября) предполагает рост в 2024 году на 1,3%.