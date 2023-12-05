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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

ЦБ отметил замедление роста российской экономики в IV квартале

ЦБ отметил замедление роста российской экономики в IV квартале
Фото: RBC/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Рост российской экономики в IV квартале начал замедляться, при этом остается выше траектории сбалансированного роста, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

"Оперативные данные свидетельствуют о замедлении роста российской экономики в IV квартале. При этом сохранились оптимистичные ожидания бизнеса на ближайший год и высокий уровень потребительского оптимизма", - отмечается в докладе.

"В начале IV квартала расширение деловой активности, согласно опросам предприятий и данным платежной системы Банка России, несколько замедлилось. Тем не менее, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста сохраняется", - констатируют аналитики ЦБ.

В докладе также отмечается, что "качественное отличие текущего эпизода повышения ключевой ставки от периодов 2014 и 2022 гг. - высокий оптимизм населения относительно будущих доходов".

"Повышение ставки в 2014 и 2022 гг. происходило на фоне роста неопределенности в экономике, что в том числе отражалось в резком ухудшении потребительских настроений и охлаждении спроса. В настоящее время экономика не сталкивается с резким изменением внешних и внутренних условий, а ситуация на рынке труда поддерживает ожидания дальнейшего роста доходов. Это замедляет реакцию спроса на ужесточение ДКП", - поясняют аналитики ЦБ различия в характере влияния ключевой ставки на спрос.

"Тем самым замедляется переход к сберегательной модели поведения. Чтобы рост спроса больше соответствовал возможностям расширения предложения, может потребоваться продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий", - говорится в обзоре.

Банк России
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