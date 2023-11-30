ЦБ Южной Кореи сохранил базовую ставку и прогноз роста ВВП в 2023 году

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Банк Кореи в четверг сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Таким образом, ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам седьмого заседания подряд на фоне неопределенности в мировой экономике и опасений относительно роста потребительских долгов в стране.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков, сообщает Trading Economics.

Банк Кореи сохранил оценку роста ВВП страны в этом году на уровне 1,4%, но ухудшил прогноз на 2024 год до 2,1% с ранее ожидавшихся 2,2%.

Кроме того, ЦБ теперь предполагает, что средняя инфляция в 2023 году будет составлять 3,6% (ранее ожидалось 3,5%), в следующем году - 2,6% (прежде 2,4%). Базовая инфляция прогнозируется в текущем и будущем году на уровне 3,5% и 2,3% соответственно.