Минобороны КНДР прекратит выполнять соглашение с Южной Кореей в военной сфере

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны КНДР заявили, что немедленно возобновят все военные меры, приостановленные в рамках заключенного в 2018 году соглашения с Сеулом, сообщает агентство "Ренхап".

"Мы откажемся от мер, предпринятых для снижения напряженности в военной сфере на суше, на море и в воздухе. Мы разместим мощные войска и современное вооружение в приграничных районах", - пояснили в министерстве, добавив, что отныне готовы действовать, вообще не оглядываясь на соглашение с Сеулом.

Ранее Южная Корея частично приостановила выполнение соглашения от 2018 года. Этот шаг стал ответом на успешный запуск в космос северокорейского разведывательного спутника. Таким образом, Сеул получил возможность вновь проводить разведку и патрулирование близ границы с КНДР, отмечает "Ренхап".