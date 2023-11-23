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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Минобороны КНДР прекратит выполнять соглашение с Южной Кореей в военной сфере

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны КНДР заявили, что немедленно возобновят все военные меры, приостановленные в рамках заключенного в 2018 году соглашения с Сеулом, сообщает агентство "Ренхап".

"Мы откажемся от мер, предпринятых для снижения напряженности в военной сфере на суше, на море и в воздухе. Мы разместим мощные войска и современное вооружение в приграничных районах", - пояснили в министерстве, добавив, что отныне готовы действовать, вообще не оглядываясь на соглашение с Сеулом.

Ранее Южная Корея частично приостановила выполнение соглашения от 2018 года. Этот шаг стал ответом на успешный запуск в космос северокорейского разведывательного спутника. Таким образом, Сеул получил возможность вновь проводить разведку и патрулирование близ границы с КНДР, отмечает "Ренхап".

КНДР Южная Корея
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