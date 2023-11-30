Терминалы "ДелоПортс" в Новороссийске возобновили обработку судов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Терминалы "ДелоПортс" (стивидорный холдинг группы компаний "Дело") в Новороссийске возобновили обработку судов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

"В связи с улучшением погодных условий, терминалы группы компаний "Дело" в Новороссийске возобновили обработку судов в полном объёме", - сказали в компании.

Обработка судов на терминалах группы была приостановлена из-за плохих погодных условий – сильного ветра и проливного дождя. Грузовые операции на контейнерном терминале (НУТЭП - ИФ) были приостановлены, зерновой терминал (КСК - ИФ) работал с ограничениями.

Ограничение судоходства в акватории и на подходах к морским портам Черноморского бассейна сохраняется четвертые сутки до улучшения погодных условий.

"ДелоПортс" (входит в группу "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома") – холдинг, владеющий стивидорными активами в морском порту Новороссийск. Его ключевые активы – контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". По итогам 9 месяцев 2023 года зерновой терминал КСК увеличил перевалку зерна в 1,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года – до 6,3 млн тонн. Контейнерный терминал НУТЭП в январе-сентябре 2023 года обработал 459,9 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 11% превысило показатель 9 месяцев 2022 года.