Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Терминалы "ДелоПортс" в Новороссийске возобновили обработку судов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Терминалы "ДелоПортс" (стивидорный холдинг группы компаний "Дело") в Новороссийске возобновили обработку судов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

"В связи с улучшением погодных условий, терминалы группы компаний "Дело" в Новороссийске возобновили обработку судов в полном объёме", - сказали в компании.

Обработка судов на терминалах группы была приостановлена из-за плохих погодных условий – сильного ветра и проливного дождя. Грузовые операции на контейнерном терминале (НУТЭП - ИФ) были приостановлены, зерновой терминал (КСК - ИФ) работал с ограничениями.

Ограничение судоходства в акватории и на подходах к морским портам Черноморского бассейна сохраняется четвертые сутки до улучшения погодных условий.

"ДелоПортс" (входит в группу "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома") – холдинг, владеющий стивидорными активами в морском порту Новороссийск. Его ключевые активы – контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". По итогам 9 месяцев 2023 года зерновой терминал КСК увеличил перевалку зерна в 1,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года – до 6,3 млн тонн. Контейнерный терминал НУТЭП в январе-сентябре 2023 года обработал 459,9 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 11% превысило показатель 9 месяцев 2022 года.

ДелоПортс Новороссийск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Альфа-банк спрогнозировал повышение ставки ЦБ в декабре до 17%

Профсоюз UAW хочет расшириться за счет работников Tesla и еще 12 производителей

Судоходство на подходах к черноморским портам по-прежнему ограничено

"Яндекс" в 2024 году запланировал удвоить парк роботов-доставщиков

"Яндекс" в 2024 году запланировал удвоить парк роботов-доставщиков

Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев уточнен до 1,05 трлн рублей с 1,235 трлн рублей

"СПБ биржа" намерена продолжать работу и готовит новые проекты

"СПБ биржа" рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов

"СПБ биржа" рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов

Стоимость автозапчастей в справочниках РСА увеличится на 9,8% с 19 декабря

Сечин подверг критике налоговую политику Минфина

Сечин подверг критике налоговую политику Минфина
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });