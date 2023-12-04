Керченская переправа и черноморские порты РФ работают по фактической погоде

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Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российские морские порты в Черноморском бассейне и Керченская паромная переправа 4 декабря работают по фактической погоде, с учетом ограничений согласно судовым документам и обязательным постановлениям в соответствующих морских портах, сообщил федеральный Минтранс.

За последние сутки паромы Керченской переправы выполнили девять рейсов.

По прогнозу Росгидромета, 4 декабря в зоне Керченского пролива ветер северо-западный, северный 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, временами осадки, видимость хорошая, в осадках 2-4 км, высота волн 30-80 см, температура воздуха плюс 2-4 градуса Цельсия, температура воды в море - плюс 10-11 градусов.

Погода 30 ноября позволила с некоторыми ограничениями возобновить после шторма перевалку грузов и пассажирские перевозки в основных морских портах Черноморского побережья. Ураганный ветер порывами до 40 м/с пришел на юг России 26 ноября. В Крыму в 17 муниципалитетах был введен режим ЧС, без электричества оказалось полмиллиона человек. По официальным данным, в Крыму погибли 5 человек, еще 12 пострадали, на Кубани погибли двое.

В Крыму полностью электроснабжение восстановили к утру 4 декабря, сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев, ссылаясь на данные ГУП "Крымэнерго". По его словам, на территории Крыма остаются затопленными 56 частных домовладений, 4 дачных дома и 56 приусадебных участков, ведутся работы по ремонту 539 кровель. Спасателям также предстоит убрать еще более 300 упавших деревьев.