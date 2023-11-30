Remy Cointreau за полугодие сократил продажи коньяка на 35%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Французский производитель алкогольной продукции Remy Cointreau SA сократил выручку в первом полугодии 2023-2024 финансового года на 26,6% из-за резкого снижения продаж коньяка.

Выручка компании в апреле-сентябре снизилась до 636,7 млн евро с 867,1 млн евро годом ранее. Органическое снижение (без учета изменения валютных курсов и покупки/продажи бизнеса) составило 22,2%.

Продажи подразделения, выпускающего коньяк, упали на 34,8% - до 416 млн евро. В органическом выражении показатель снизился на 30%. Выручка от продажи другой алкогольной продукции уменьшилась на 3,6%, составив 206,7 млн евро (органический рост - 0,1%).

Операционная прибыль Remy Cointreau в первом финансовом полугодии рухнула на 47% - до 169,1 млн евро, чистая прибыль - на 50%, до 113 млн евро.

Remy Cointreau подтвердил прогноз, по которому ожидает падения продаж на 15-20% в органическом выражении в текущем финансовом году.

Котировки акций компании взлетели на 7,2% в начале торгов в четверг. С начала 2023 года они упали более чем на 26%, в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 12,4%.

Remy Cointreau, контролируемый семьей Эриар Дюбрей, был создан в 1991 году путем слияния компаний Remy Martin (основана в 1724 году) и Cointreau (основана в 1849 году). Компания выпускает коньяки Remy Martin и Louis XIII, ром Mount Gay, бренди Metaxa, шампанское Piper-Heidsiek, Charles Heidsiek и F.Bonnet, ликеры Cointreau и Passoa.