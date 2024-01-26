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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Remy Cointreau в октябре-декабре снизила выручку на 27%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Французский производитель алкогольной продукции Remy Cointreau SA в третьем квартале 2023-2024 финансового года (октябрь-декабрь) сократил выручку на 27% относительно того же периода годом ранее - до 319,9 млн евро, сообщается в отчетности.

Органическое снижение (без учета изменения валютных курсов и покупки/продажи бизнеса) составило 23,5%.

За девять месяцев фингода выручка компании уменьшилась на 26,7% и составила 956,6 млн евро (органическое снижение - на 22,7%).

Продажи подразделения, выпускающего коньяк, за минувший квартал упали на 37,2%, за девять месяцев - на 35,6%. При этом выручка от реализации другой алкогольной продукции выросла на 0,4% и 1,5% соответственно.

Remy Cointreau ожидает, что по итогам текущего фингода органическое падение продаж будет ближе к 20%. Ранее прогнозировалось снижение на 15-20%.

Капитализация компании за последние три месяца упала на более чем на 25% (до 4,5 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 8,4%.

Remy Cointreau, контролируемая семьей Эриар Дюбрей, была образована в 1991 году путем слияния компаний Remy Martin (основана в 1724 году) и Cointreau (основана в 1849 году). Компания выпускает коньяки Remy Martin и Louis XIII, ром Mount Gay, бренди Metaxa, шампанское Piper-Heidsiek, Charles Heidsiek и F.Bonnet, ликеры Cointreau и Passoa.

Remy Cointreau Франция
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