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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

В Кремле обещают решить все вопросы, которые поступят на "прямую линию" президента

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Вопросов, которые поступят на объединенную большую пресс-конференцию президента и "прямую линию" с гражданами 14 декабря, будет больше миллиона, сказал "Известиям" пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заверил, что все вопросы будут изучены и решены.

"В ходе программы удастся ответить на несколько десятков вопросов, не более, это очевидно, поэтому весь массив, а это свыше миллиона вопросов, сейчас мы с уверенностью можем сказать, что мы уйдем за миллион - так солидно, и вот весь этот массив будет уже обрабатываться Общероссийским народным фронтом в содействии с регионами, главами регионов, в содействии с нашими компаниями-монополистами", - сказал Песков.

По его словам, каждый заданный вопрос будет впоследствии отдельно решаться. Решаться эти вопросы будут в течение года, "но каждым вопросом будут заниматься", заверил пресс-секретарь.

Говоря о формате предстоящего мероприятия, Песков рассказал, что вместе с президентом будут сидеть модераторы, которые по традиции будут вести "прямую линию" с гражданами, а предоставлять слово журналистам для вопроса будет Песков.

"Будут модераторы, как всегда они будут сидеть с Путиным вместе, они будут модерировать ту часть, которая касается "прямой линии", то есть вопросов граждан, а я тоже буду на "своей жердочке сидеть", как я обычно это делаю, и уже пытаться модерировать общение президента с журналистами, которые будут в аудитории", - сказал пресс-секретарь президента.

Вопросы на "прямую линию" начали принимать 1 декабря. Ранее 8 декабря Песков сказал, что поступило уже больше 600 тысяч вопросов.

Дмитрий Песков Владимир Путин ОНФ
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