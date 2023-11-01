ФРС не станет менять ставку в среду, но оставит возможность повышения в декабре

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) не станет менять размер базовой процентной ставки по итогам двухдневного заседания, которое завершится в среду, но сохранит за собой возможность подъема в декабре.

Большинство аналитиков и участников рынка ожидает сохранения ставки Федрезервом на уровне 5,25-5,5% годовых. В последний раз ФРС повышала ставку в июле.

Представители руководства ФРС неоднократно говорили, что хотят взять паузу и дождаться более четких данных о влиянии ужесточения денежно-кредитной политики на американскую экономику. В то же время они не хотят исключать вероятность еще одного повышения ставки до конца года, пишет MarketWatch.

"Они (руководители ФРС - ИФ) не станут ничего делать. Я думаю, что они надеются, что дело сделано, но пока не готовы ничего обещать", - сказал старший аналитик по США в MFR Inc. Джош Шапиро.

С ним согласен старший экономист Santander Стивен Стэнли.

"Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) уже принял решение воздержаться от каких-либо действий в течение ближайших шести недель. Они надеются, что это даст время для снижения неопределенности в отношении экономического прогноза", - сказал он.

Эта неопределенность касается прежде всего прогнозов для ВВП и для инфляции.

Американская экономика в третьем квартале выросла на 4,9% в пересчете на годовые темпы, ускорившись по сравнению с 2,1% во втором квартале. Тем временем индекс потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в сентябре повысился на 3,7% после роста на 3,8% в августе.

Индекс PCE Core - ключевой индикатор, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

С учетом таких данных глава Федрезерва Джером Пауэлл даст четкий сигнал, что решение о еще одном подъеме ставки будет зависеть от "показателей инфляции и рынка труда в период с начала ноября до середины декабря", написал экономист PNC Financial Services Group Гас Фоше.

"Руководители Федрезерва будут тихо радоваться ужесточению финансовых условий и продолжат подавать "ястребиные" сигналы, чтобы не нарушить такую картину на рынке", - отметил экономист Oxford Economics Майкл Пирс.

Решение Федрезерва по ставке будет обнародовано в среду в 21:00 по Москве, пресс-конференция Пауэлла начнется в 21:30 по Москве.