Аналитики отметили снижение выдачи кредитов физлицам в РФ в ноябре на 10,5%

Сокращение произошло во всех сегментах, свидетельствуют данные компании Frank RG

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Выдачи розничных кредитов в России в ноябре 2023 года снизились на 10,5% месяц к месяцу, до 1,37 трлн рублей, свидетельствуют данные экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG.

Как отмечают ее эксперты, сокращение объема выдач зафиксировано во всех сегментах кредитования. Наибольшее снижение показывают сегмент нецелевого кредитования (-15,70% к октябрю), а также автокредитования (-11,72%). За 11 месяцев во всех сегментах, кроме кредитов наличными, рост выдач превышает показатели аналогичного периода 2022 года более чем на 16%.

Предоставление кредитов наличными в ноябре оказалось даже ниже аналогичного периода 2022 года.

Объем выдач ипотечных кредитов в ноябре составил 718,1 млрд рублей. Показатели закончившегося месяца на 7,25% ниже октября 2023 года и на 50,8% выше ноября прошлого года. Средний размер выдаваемого кредита после небольшого снижения в октябре вновь показал рост, и в ноябре 2023 года составил 4,13 млн рублей (+2,3% к октябрю-2023). В количественном выражении снижение выдач в ноябре составило -9,3%. На снижение объемов кредитования в этом сегменте могло повлиять вступившее в силу постановление правительства об увеличении первоначального взноса по госпрограммам до 20%. Суммарно за 11 месяцев было предоставлено на 69,75% больше ипотечных кредитов, чем за тот же период 2022 года.

Выдачи кредитов наличными в ноябре снизились на 15,7% к октябрю, до 458,5 млрд рублей. В количественном выражении было предоставлено на 11,35% меньше кредитов по сравнению с октябрем 2023 года, а их средний объем, показывая снижение третий месяц подряд, составил 170 тыс. рублей (-4,9% к октябрю). В ноябре-2023 было выдано на 20% кредитов в количественном выражении больше, чем за аналогичный период прошлого года, средний размер кредита снизился на 29%. Одним из факторов сокращения является повышение ЦБ РФ с 1 сентября надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам.

После роста в октябре рынок автокредитов показывает снижение на 11,72%, до 147,4 млрд рублей. Одной из причин этого могло выступить окончание действия льготных программ, а также удорожание автокредитов вследствие повышения ЦБ в конце октября ключевой ставки до 15%. В количественном выражении также отмечалось снижение (-8,59% к октябрю 2023 года). Средний чек в ноябре тоже уменьшился - до 1,45 млн рублей (-3,4% за месяц).

В сегменте POS-кредитования объем выдач за истекший месяц сложился на уровне 49,8 млрд рублей (-0,25%). По отношению к ноябрю 2022 года этот показатель выше на 16%. Средний чек на POS-кредит снизился по сравнению с октябрем на 7,0%, до 34,1 тыс. рублей. В количественном выражении показатель кредитования в этом сегменте на 7% выше уровня октября-2023 и на 7% ниже уровня ноября 2022 года.