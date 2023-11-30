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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Кувейт добровольно сократит добычу нефти в I кв. 2024 года еще на 135 тыс. б/с

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Кувейт объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти в первом квартале 2024 года в объеме 135 тыс. б/с, говорится в сообщении министерства энергетики страны.

Данное ограничение будет сделано в дополнение к уже действующему до конца следующего года добровольному сокращению в объеме 128 тыс. б/с.

Таким образом, добыча нефти в Кувейте в течение первого квартала 2024 года должна будет находиться на уровне 2,413 млн б/с.

В свою очередь, Алжир углубил добровольное сокращение на аналогичный период еще на 51 тыс. б/с также в дополнение к уже действующему ограничению в объеме 48 тыс. б/с. Таким образом, в течение января-марта 2024 года добыча страны будет находиться на уровне 908 тыс. б/с.

Кроме того, Оман увеличит добровольное сокращение добычи нефти в первом квартале следующего года на 42 тыс. б/с - в дополнение к действующему в 40 тыс. б/с. Это означает, что добыча нефти в стране в этот период должна будет находиться на уровне 759 тыс. б/с.

Ранее о продлении в первом квартале добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с объявила Саудовская Аравия. Россия в аналогичный период увеличит снижение поставок на внешние рынки до 500 тыс. б/с.

Кувейт Алжир Оман
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