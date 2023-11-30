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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

ОАЭ добровольно сократят добычу нефти в I квартале 2024 г. еще на 163 тыс. б/с

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты добровольно снизят добычу нефти в первом квартале 2024 года еще на 163 тыс. б/с, говорится в сообщении государственного новостного агентства ОАЭ (WAM).

Данное сокращение будет сделано в дополнение к действующему добровольному сокращению в 144 тыс. б/с. Таким образом добыча нефти ОАЭ в период с января по март 2024 года должна будет находиться на уровне 2,912 млн б/с.

Издание подчеркивает, что впоследствии данные объемы будут постепенно возвращены в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Ранее о продлении в первом квартале добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с объявила Саудовская Аравия. Россия в аналогичный период увеличит снижение поставок на внешние рынки до 500 тыс. б/с.

Кроме того, в первом квартале 2024 года Кувейт добровольно сократит добычу нефти в I кв. 2024 года еще на 135 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.

ОАЭ
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